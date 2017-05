Congo-Kinshasa: Précision d'un Sage du Rassemblement - Les obsèques de Tshisekedi dépassent Kimbuta !

Photo: lephareonline

Étienne Tshisekedi - UDPS

Etienne Tshisekedi wa Lumumba a une envergure plus que provinciale. L'homme, s'il faut en croire une tête couronnée du Rassemblement/Limete, a une dimension au moins nationale.

D'où, ses funérailles ne peuvent-elles être l'objet d'individus, fussent-ils, entre autres, Gouverneur de la capitale de la RDC. "Les obsèques de Tshisekedi dépassent les fonctions et compétences de Kimbuta en tant que premier citoyen de la Ville-Province de Kinshasa et, aussi, les aptitudes simples de sa personne ", a confié cet éminent membre du conseil des sages du Rassop qui a requis l'anonymat. A ses yeux, une bonne organisation des derniers adieux au Sphinx de Limete est, avant tout, une question d'Etat. D'où, faut-il rejeté les états des individus. Ainsi, même l'Udps ne peut s'arroger le privilège de s'accaparer de tout. Loin, alors très loin des débats houleux autour de l'inhumation au siège de l'Udps qui met dos-à-dos l'Hôtel de Ville et ce parti, chose qu'il suit de près, par ailleurs, ce ténor du Rassemblement aile Félix Tshisekedi signale qu'avant même les obsèques, il faut rapatrier la dépouille.

Et, martèle-t-il, cela ne peut avoir lieu, véritablement, qu'après un accord sur un modus operandi clair entre deux pays : le Congo-Kinshasa et le Royaume de Belgique. Accord, c'est là le mettre mot pour réussir les ultimes hommages à l'endroit de l'un des plus grands baobabs de l'agora politique du pays de Lumumba puisque, insiste-t-il, une mutualisation des efforts de toutes les parties est nécessaire. En plus d'une entente RDC-Belgique, Il faudra, encore, un accord entre la famille politico-biologique et l'Etat congolais. Car, lâche-t-il, toute la puissance publique de la République, en osmose avec la Monusco, doit être impliquée pour éviter un scandale avant, pendant et après l'ensevelissement du père de la démocratie au pays, dit-il. Faute de la satisfaction de tous ces préalables, le pire est à craindre.

C'est événement aux multiples défis qui, s'il est mal géré, peut s'avérer dangereux. Voilà ce qu'est, à tout dire, les funérailles du leader de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social et épicentre même à titre posthume, du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Le go pour ce dernier est fixé pour ce 12 mai et, déjà, l'opération "Lindalala" est lancé à Kinshasa, surtout à Limete, le bastion de l'Udps ainsi que la construction du mausolée. Et, c'est là une pomme de discorde poignante avec l'autorité urbaine et, au-delà, le régime. Pour tabler sur les divergences, une série de face-à-face est programmée entre Jean-Marc Kabund-A-Kabund et André Kimbuta Yango. Les premières rencontres n'ont pas encore produit des fruits palpables. Les récents déboires de l'architecte en charge de la construction du Mausolée d'Etienne Tshisekedi d'avec des éléments des forces de l'ordre ne viennent que corser les positions des Tshisekedi.

Précisions

André Kimbuta Yango n'est pas l'interface réelle, pour régler les vraies questions quant aux obsèques d'Etienne Tshisekedi. C'est tout l'Etat congolais qui devrait être impliqué pour faire face aux défis sécuritaires, logistiques, protocolaires même financiers. Il y a lieu de savoir qu'est-ce qu'a déjà fait l'Udps/Rassemblement et de prendre connaissance de ce que pourrait faire le pays. A ce deuil, des ambassadeurs, des représentants des organisations internationales et des chefs d'Etat, si pas, eux-mêmes, sont attendus. Quid de leur sécurité et, aussi, du protocole diplomatique à appliquer ? Le corps du lider maximo devrait être, entre autres, exposé au Palais du Peuple.

Comment le faire si toute les mesures d'aménagement, par les services de ce haut cadre, ainsi des dispositions sécuritaires ? Sa dépouille sera-t-elle amenée juste comme celui d'un quidam portée par des gens du quartier pour être déposée là, sans des préalables logistiques ne soient satisfaits ? Quid de l'encadrement de la foule lors de l'arrivée de la dépouille à la place d'exposition? Tshisekedi doit être décoré ou élevé au rang de Héros national. Mais, qui va le faire si l'Udps n'associe pas l'Etat ? Et, comment le pouvoir peut-il assurer l'ordre public durant ses obsèques, à travers toute la capitale, du Palais de la Nation à Limete, sans chercher à tabler sur un modus operandi avec la famille biologico-politique d'Etienne Tshisekedi Wa Mulumba ? C'est dans les détails que loge le diable, dit un adage. Et, ces détails là, tous ces détails, s'ils sont mal gérés par manque d'entente entre toutes les parties, vont causer un scandale.