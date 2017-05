Cote d'Ivoire: Université FHB - Le personnel dénonce une injustice dans le paiement des primes

Pour Atsé Cyrille, la manifestation de ce mercredi est une action spontanée à la suite d'une assemblée générale tenue la veille. Kaolin sur les fronts, sifflets à la bouche, grelots... le personnel administratif et technique de l'Université Félix Houphouët-Boigny a manifesté bruyamment devant la présidence de ladite université ce mercredi 3 mai 2017, à Abidjan-Cocody.

« Ne vous amusez pas avec nos heures supplémentaires », « quelle est votre dernière solution ?», « on travaille pour l'université pour avoir quoi ? », « primes misérables, 3 mois 50 000 Fcfa », pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants.

Selon Atsé Cyrille, porte-parole de l'intersyndicale des agents de l'Université de Félix Houphouët-Boigny composée du Syndicat national du personnel administratif et technique de l'enseignement supérieur (Synapates), du Syndicat national du personnel privé de l'université de Cocody (Synapuc) et du Syndicat national du personnel de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire (Synapesci ), « à la fin du premier trimestre de l'année 2017, les agents ont constaté une diminution drastique de leurs heures supplémentaires. Certains ont perçu 65 000 Fcfa, d'autres 85 000 Fcfa, quand d'autres perçoivent 100 000 Fcfa, etc. Aussi certains agents, notamment les secrétaires de direction et les chauffeurs ont vu leurs primes de responsabilité supprimées ».

Selon lui, les agents ne sont pas d'accord sur le contenu et la méthodologie de cette nouvelle grille de notation car, dira-t-il, « elle contient les germes d'une injustice et une partialité dans le traitement des agents ».

Pour Atsé Cyrille, la manifestation de ce mercredi est une action spontanée à la suite d'une assemblée générale tenue la veille. Mais d'autres actions devront suivre les jours à venir si leurs revendications ne sont pas prises en compte, notamment une grève comme l'autorise les textes.

Parmi les revendications, on peut citer, entre autres, « le paiement de la prime de responsabilité, le paiement de la prime d'appui à l'enseignement et à la recherche, le paiement de la prime d'incitation, l'assistance de l'université en cas de décès de l'agent contractuel et le paiement de l'argent de présence des délégués et des représentants syndicaux aux conseils de l'université ».

Mamadou Diomandé Ahmed, secrétaire général de la présidence de l'Université Félix Houphouët-Boigny, a indiqué que les agents mécontents ont été reçus. « Ils nous ont dit que nous n'avons pas assez communiqué sur la grille de notation. Ce que nous avons reconnu. La présidence de l'université leur a donné la grille dans le cadre des heures supplémentaires avec l'incidence financière qui l'accompagne et nous leur avons demandé d'aller l'analyser afin de faire des propositions en vue d'une éventuelle amélioration ».

Il a toutefois tenu à préciser que les heures supplémentaires ne sont pas contenues dans les textes de l'université. « Il n'y a aucun décret ni arrêté en la matière », dira-t-il. Avant d'ajouter qu'il y a toujours un « arrangement » entre l'administration et ses employés en vue d'améliorer leur condition de travail. Une situation que l'université se donne les moyens de justifier suivant un certain nombre de critères (ponctualité, assiduité, esprit d'initiative, performance dans le rendement).

Une prochaine rencontre entre les deux parties est prévue la semaine prochaine.