Afrique de l'Ouest: Des experts ouest-africains en réflexion pour anticiper sur des épidémies

« La dernière épidémie qui sévit dans la région a mis à nu l'insuffisance et l'inadaptation de nos systèmes de santé », a indiqué le directeur général de l'Institut national d'Hygiène publique (Inhp), Pr Benié Bi Vroh Joseph. Il s'exprimait au nom de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou-Coffie ce mercredi 3 mai, à Abidjan-Marcory. C'était lors de l'atelier qui avait pour thème « Validation de la base de données pour la gestion d'experts ouest-africains en matière de préparation et la réponse aux épidémies ».

A l'ouverture de cet atelier, Pr Benié Bi Vroh Joseph a estimé que la maladie à virus Ebola, a montré les insuffisances et l'inadéquation des systèmes nationaux de santé. Elle a aussi révélé les faiblesses des mécanismes régionaux de surveillance, d'alerte précoce, de préparation et de réponse aux épidémies. C'est pourquoi, « la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'espace Cedeao a mandaté l'Organisation ouest-africaine de la santé (Ooas) pour diligenter l'opérationnalisation du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies (Crscm/Cedeao) », explique-t-il.

En effet, ce centre régional actif dans la surveillance et l'alerte précoce, le réseau régional de laboratoires, la formation, la recherche, l'investigation et la riposte aux épidémies, est considéré comme une structure régionale unique de la Cedeao placée sous l'autorité de l'Ooas. Elle vise, entre autres, à établir une liste des capacités existantes dans la région par le biais des évaluations périodiques et d'une cartographie des risques sanitaires; à mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources humaines, matérielles et logistiques dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les maladies.

Selon Dr Lokossou Virgil, représentant le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé (Ooas), son institution, dans sa mission, s'est engagée dans un partenariat avec le bureau régional du Programme des nations unies pour le développement (Pnud) dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional: « Soutenir et renforcer la surveillance médicale sous-régionale post-Ebola et les initiatives de relèvement socio-économique en Afrique de l'ouest ».

« Ce projet régional cible les trois pays durement touchés par la maladie à virus Ebola et qui appartiennent aussi à l'Union du Fleuve Mano (Ufm). En plus de contribuer à améliorer la gouvernance locale dans les zones transfrontalières, ce projet vise au niveau régional non seulement à renforcer les capacités opérationnelles des institutions régionales mais aussi à redynamiser les politiques, mécanismes et systèmes d'alerte précoce existant », a-t-il ajouté.