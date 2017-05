Cote d'Ivoire: Action humanitaire - Une association soulage les habitants du village Marchoux

En France, la journée de ce dimanche 7 mai est marquée par le second tour de l'élection… Plus »

Au nom du chef Atsin Messi Bruno, âgé de 82 ans et pensionnaire depuis 1951, absent de la cérémonie pour des raisons de santé, son adjoint Louis Leroy a remercié les donatrices pour leur sollicitude à l'endroit des malades de ce village et leurs familles respectives. C'est dans une ambiance familiale que les membres de l'Afder ont partagé ces moments avec leurs hôtes.

Dans son allocution, elle a souligné que son association ne pouvait pas rester indifférente à la souffrance des habitants dudit village, surtout qu'en ce moment, tous les lépreux qui bénéficiaient des dons de la population et qui en faisait bénéficier leurs familles sont presque tous morts. Leurs familles sont donc livrées à elles-mêmes et il est important de leur apporter du soutien.

Le 29 avril, elles se sont donc rendues au village Marchoux, les bras chargés de seaux, de nattes, de médicaments, de balais, de vivres et de non vivres, en vue de « soulager un peu la souffrance de ces populations presqu'abandonnées à leur sort », dira Mme Yavo Euphrasie, présidente de l'Afder.

