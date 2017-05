Cote d'Ivoire: Université de Bouaké - Le diplomate allemand salue l'engagement de l'institution

En France, la journée de ce dimanche 7 mai est marquée par le second tour de l'élection… Plus »

Aux étudiants, il n'a pas manqué de leur prodiguer de sages conseils. « Faites vos études avec amour et intelligence. En apprenant l'allemand, cela ne se limite pas uniquement par une sanction de diplôme. Mais au-delà, vous vous appropriez la culture d'un autre pays. Et qui fait de vous de facto un ambassadeur pour ce pays dans votre propre pays », a-t-il dit.

L'Université Alassane Ouattara (Uao) a eu l'honneur de recevoir le 3 mai, Bernard Claus Aneur, ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire qui est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Avant son départ définitif du pays, le diplomate allemand qui avait à ses côtés son épouse, a dit être venu réaffirmer toute sa reconnaissance au président de l'Uao et l'institution qu'il dirige pour avoir dédié tout un département pour former les étudiants ivoiriens en allemand.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.