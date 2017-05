Cote d'Ivoire: Département d'Anglais - Un étudiant de 72 ans et une de 17 ans raflent les prix spéciaux

En France, la journée de ce dimanche 7 mai est marquée par le second tour de l'élection… Plus »

Ibrahima Diakité, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko Ly-Ramata, a exprimé toute sa reconnaissance aux enseignants et apprenants pour la qualité du travail abattu au quotidien.

Netro René a ensuite traduit la satisfaction du président de l'Assemblée nationale, qui fut étudiant dans ce département d'Anglais entre 1993 et 1997, de savoir que les meilleurs étudiants son récompensés pour leurs résultats individuels, « fruits de leurs efforts, de leurs souffrances et de leurs privations diverses ». Il a enfin appelé ceux-ci à prendre leur part dans la quête de « réconciliation et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire ».

Le chef du département d'Anglais a, en outre, exprimé sa reconnaissance au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour son parrainage. Ainsi qu'aux éditions Eburnie et Nei pour leurs concours. Il a également salué la présence de l'ambassadrice de la République fédérale du Nigéria en Côte d'Ivoire, Ifeoma Jacinte Akabogu-Chinwuba et des deux représentants de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire.

Brou Movidé âgé de 72 ans et Ettien Marie Josiane licenciée à 17 ans, tous deux étudiants inscrits respectivement en Master 2 et 1 au titre de l'année académique 2016-2017 au département d'Anglais de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), ont reçu les deux prix spéciaux sur les 12 étudiants récompensés. C'était au cours de la journée d'excellence organisée au sein dudit département le 5 mai, à l'amphithéâtre A du district de l'Ufhb d'Abidjan-Cocody.

