Cote d'Ivoire: Leadership féminin - La journée de la femme africaine bientôt célébrée

Selon Mme Djomand, les femmes sont de plus en plus éduquées aujourd'hui et ont des places dans les instances de décisions. Celles qui ont réussi, servent d'exemples à d'autres.

« La première Journée internationale de la femme africaine (Jifa) sera désormais célébrée le 31 juillet 2017. Une initiative de « Femmes de demain » en collaboration avec Africa femmes initiatives positives (Afip) et d'autres partenaires».

L'annonce a été faite par Désirée Djomand, présidente Afrique de « Femmes de demain », la branche africaine de cette association qui lutte pour la promotion de la femme dans le monde. C'était le 4 mai 2017, à Abidjan-Cocody les II-Plateaux.

« Cette journée vise à rendre un hommage à la Malienne Aoua Kéita, une sage-femme, militante de première heure, résistante aux côtés de Modibo Kéita, le père de l'indépendance malienne. Et également pionnière de la Jifa initiée en 1962, par l'Organisation des nations unies (Onu) et l'Organisation de l'unité africaine (Oua), mais moins connue que la Journée internationale de la femme du 8 mars », a-t-elle indiquée.

Selon Mme Djomand, les femmes sont de plus en plus éduquées aujourd'hui et ont des places dans les instances de décisions. Celles qui ont réussi, servent d'exemples à d'autres.

Un grand mouvement d'émancipation des femmes voient le jour un peu partout dans le monde. Désormais les femmes s'interrogent sur leur possibilité à faire bouger les lignes et à s'organiser en conséquence pour le développement d'une nouvelle solidarité, en brisant leur isolement.

Dans cette dynamique, il convient donc de rappeler le rôle historique joué par la femme africaine et sa capacité à réaliser des changements positifs, notamment son combat pour la décolonisation. L'objectif de ce projet est de ressusciter la Confédération africaine des femmes pour relancer la dynamique féminine.

La Journée de la femme africaine se veut un rendez-vous tournant (l'édition 2018 est prévue au Botswana). La première édition aura lieu du 25 au 31 juillet 2017, en Côte d'Ivoire. Des ateliers et des panels seront organisés sur des thématiques proches des préoccupations des femmes. Plusieurs membres du réseau des pays francophones et anglophones participeront à cette rencontre.

La présidence du comité scientifique sera assurée par Florence Tanoh, conseiller technique genre du secrétaire d'État à l'Enseignement technique et à la Formation professionnelle et présidente de « Femmes de Demain Côte d'Ivoire ». La présidence du comité d'organisation de ces festivités est confiée à Aya Touré Virginie, directrice de la Fondation Petroci.

La députée d'Oumé recevra, d'ailleurs, un matériel d'échographie pour le Chr d'Oumé le 25 juillet, un don de « Femmes de demain internationale ». Une opération qui sera suivie le 26 juillet, de l'inauguration du premier Centre d'entrepreneuriat féminin pour l'autonomisation de la femme dénommé « Femmes Lab Center », à Gagnoa, d'une journée au Congo-Brazzaville (pays d'honneur), le 28 juillet, deux journées dédiées à l'entrepreneuriat féminin les 29 et 30 juillet et la fête officielle le 31 juillet.