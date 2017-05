Cote d'Ivoire: M. Adetola aux leaders - "Si vous travaillez, ne démissionnez pas pour servir Dieu"

La difficulté quand on n'a pas d'activités, « c'est pour prêcher en disant ce que Dieu n'a pas dit... Vous savez on fait du faux, on ment parce qu'on n'a pas ce qu'il faut...», a dénoncé l'Apôtre.

L'Apôtre Zacharie Adetola, président de la mission Ephrata, a entretenu le mercredi 3 mai, des leaders religieux sur la meilleure façon de gérer leur temps pour un ministère épanoui et équilibré sur tous les plans. S'appuyant ainsi sur l'un des chapitres de son livre intitulé "Leadership et discipolat", l'Apôtre a estimé qu'il n'est pas toujours nécessaire d'abandonner son activité, son travail, sa source de revenu pour se mettre au service de Dieu.

« Si vous travaillez, ne démissionnez pas de votre travail pour dire, je suis venu servir Dieu! Car, mieux organisé, vous pouvez faire les deux activités ensemble. Sauf si vous êtes hyper chargé ou occupé. Ou si vous pensez qu'en abandonnant une activité, l'autre peut vous prendre en charge. Il est même conseillé de diversifier ses sources de revenus, par une meilleure organisation de son emploi du temps », a-t-il conseillé.

C'était au deuxième jour de la Conférence des Leaders avec pour thème: « L'Étape suivante ». Un programme international organisé par la Mission Ephrata et l'église New Wine International et du pasteur Michaël Olaworé de Londres.

« J'ai plusieurs sources de revenus. Je vous recommande de ne pas rester seulement les bras croisés sous prétexte que vous servez Dieu. Pour preuve, des travaux réalisés dans mon église ont été faits à partir d'autres sources de revenus ».

M. Adetola reconnaît toutefois qu'il existe une école religieuse qui dit: « il faut démissionner pour être à plein temps au service de Dieu ». Mais les conséquences d'une telle décision sont souvent désastreuses, a-t-il fait remarquer. « Je connais des gens qui ont démissionné de leur travail pour servir à plein temps. Mais aujourd'hui, ces derniers vivent la galère. Ils ne peuvent pas joindre les deux bouts. Ni subvenir aux besoins primaires de leurs enfants ou de leurs familles ».

Ce constat, a-t-il insisté, est récurrent chez les leaders religieux francophones. « J'ai remarqué une chose chez nous les francophones. Quand quelqu'un n'a pas appris à travailler, qu'il ne sait rien faire, quand il vient à Dieu, il ne respecte pas les normes et la déontologie du travail. Car, il gère son ministère avec négligence, en mettant tout cela au compte de la spiritualité.»

« Cherchez à avoir ce qu'il faut, en travaillant. Il y a pleins de jeunes qui se disent prophètes. Ils vont voir les féticheurs pour posséder des puissances infernales. C'est parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour joindre les deux bouts. Même si vous n'avez pas été formés, formez-vous. Faites quelque chose. Il faut vous investir dans une affaire. J'ai appris la construction à cause de l'œuvre de Dieu. Il faut valoriser ce qu'on fait, il faut donner une bonne image de Dieu. Mettez en valeur ce que Dieu a mis en vous. Et les gens vont ainsi apprécier Dieu ».

Démarrée le 2 mai, la conférence des leaders s'achève ce jeudi.