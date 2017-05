Cote d'Ivoire: Interdiction des armes nucléaires - La mobilisation a commencé

En France, la journée de ce dimanche 7 mai est marquée par le second tour de l'élection… Plus »

Des actions qui visent à « informer tout le monde du prochain vote des Nations unies et rappeler que si chaque être humain souhaite un avenir pour lui-même et ses enfants, il faut agir immédiatement. Chacun doit pousser son gouvernement à participer à ce vote en soutenant l'interdiction internationale des armes nucléaires », peut-on lire dans le message que le prophète a adressé à ses adeptes.

« La situation est très critique », s'inquiète le guide continental, Taï Ehouan. Et pour les Raéliens, la Côte d'Ivoire qui a fait de la paix une religion, a un rôle important à jouer aux côtés des autres nations dans les négociations pour l'interdiction de l'utilisation et de la fabrication des armes nucléaires.

Trois petits mois pour éviter l'autodestruction de l'humanité. En Côte d'Ivoire, c'est le mouvement raélien qui sonne la mobilisation. Les guides de ce mouvement étaient face à la presse pour tirer une fois de plus la sonnette d'alarme. « Le monde est engagé dans une compétition à l'armement nucléaire et non au développement. Ce sont 20 mille armes qui peuvent exploser à tout moment », dénoncent-ils.

