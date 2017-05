Cote d'Ivoire: Présidence de l'AFIP - Michèle Piardon investie

En France, la journée de ce dimanche 7 mai est marquée par le second tour de l'élection… Plus »

La nouvelle présidente internationale de l'Afip a rendu un vibrant au hommage à Désirée Djomand, présidente-fondatrice du réseau, aujourd'hui Présidente du conseil d'administration (Pca) du réseau et exprimé à sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête. Selon Mme Piardon, l'Afip se veut un réseau de compétences et de relation fructueuse au service des femmes et de la toute la société entière. Elle a aussitôt décliné son programme d'activités. A savoir, créer une passerelle entre les organisations féminines pour la mutualisation des connaissances, renforcer le savoir-faire des femmes, notamment en matière de technologie de l'information et de la formation et l'édification d'un système de réseautage pour un réseau pour fort.

Selon elle, la femme est un maillon essentiel de l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi elle a invité ces femmes de ce réseau à être des ambassadeurs de la réconciliation de la Côte d'Ivoire car dira-t-elle, le métier de l'entreprenariat peut être une solution dans la quête de la réconciliation en Cote d'Ivoire. « Une maison sans fenêtre manque d'attrait et de charme car la fenêtre donne une vue sur l'extérieur. Elle permet de voir la beauté de notre environnement et les femmes constituent la fenêtre de la Cote d'Ivoire émergente », dixit Mme Toungara.

