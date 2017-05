Ile Maurice: «Les filles doivent apprendre plus que les garçons», dit l'épouse de l'adjoint au PM singapourien

«Les garçons doivent apprendre dur, et les filles encore plus. Car elles doivent non seulement prendre soin d'elles, mais aussi de leurs enfants.» C'est ce qu'a déclaré Jane Ittogi, épouse de l'adjoint au Premier ministre singapourien, Tharman Shanmugaratnam, ce dimanche 7 mai. C'était lors de sa visite au Shelter for Women and Children in Distress, à Forest-Side.

Jane Ittogi était accompagnée du haut-commissaire singapourien à Maurice, R. Jayachandran. Si ce dernier est un visiteur régulier, Jane Ittogi, elle, était à sa première visite au centre.

Les deux invités ont eu droit à une visite guidée dans les locaux du Shelter for Women and Children in Distress. La directrice du centre, Sheila Baguant, leur a donné un aperçu de la vie au centre. Et Jane Ittogi a félicité le bon travail effectué par Sheila Baguant. «Cela nous incite à faire encore mieux», a-t-elle souligné.

Par ailleurs, R. Jayachandran et Jane Ittogi ont été accueillis aux rythmes du sega. Ils ont chacun recu une guirlande. Il y a aussi eu un échange de souvenirs entre Sheila Baguant et Jane Ittogi. Les enfants ont, eux, chanté pour les invités.