Cameroun: Infrastructures portuaires - Quand Douala booste Kribi

Un accord-cadre pour la rétrocession des actifs gérés à titre transitoire par le Port autonome de Douala au Port autonome de Kribi a été signé vendredi dernier à Kribi.

L'instant d'une matinée, le Port autonome de Kribi a vibré à un rythme auquel il n'est pas encore habitué. C'est qu'il y avait du monde vendredi 5 mai sur le site de Mboro, à l'occasion de la signature de l'accordcadre de coopération entre le Port autonome de Douala (PAD) et le Port autonome de Kribi (PAK).

La cérémonie présidée par Edgard Alain Mebe Ngo'o, ministre des Transports, qu'accompagnait le ministre délégué, Mefiro Oumarou, a connu la présence de tout le gratin administratif et politique de Kribi, mais aussi les principaux acteurs du secteur portuaire.

Ce qui a permis notamment aux vigiles, en grande nombre ici, de tester leurs capacités de filtration au niveau des deux imposantes guérites donnant accès aux locaux de l'administration, mais aussi au quai.

S'agissant de l'accord-cadre, le ministre des Transports l'a présenté comme une plateforme de synergie d'action et de coopération entre deux structures complémentaires et importantes pour l'économie nationale, un pas de plus dans le processus actuel de la réforme portuaire qui vise plus de compétitivité et de performance pour les places portuaires camerounaises.

« La signature de cet accord est un signal fort du gouvernement pour l'opérationnalisation du Port autonome de Kribi, complémentaire au Port autonome de Douala », a-t-il indiqué.

En effet les documents signés vendredi dernier par Cyrus Ngo'o, directeur général du PAD et Patrice Melom, directeur général du PAK, consacrent les transferts, à Kribi, des actifs immobiliers, financiers et sociaux jusque-là gérés par Douala.

Il faut dire que cet accord cadre est le résultat du travail mené depuis plusieurs mois par un comité paritaire composé de responsables des deux places portuaires.

Les domaines d'application de cet accord portent essentiellement sur les échanges d'expériences et de connaissances, notamment en matière d'élaboration des plans stratégiques, de gestion, exploitation portuaire et développement des ressources humaines, conseil et accompagnement.

Il est également question à travers cette coopération de créer des conditions attractives pour l'établissement des entreprises et des opérateurs logistiques dans les deux ports et leurs zones d'activités logistiques respectives.

Pour sceller cet accord, après la phase discursive à l'esplanade du PAK, les différentes parties prenantes ont rejoint les bureaux flambants neufs et équipés, qui n'attendent plus que leurs occupants pour vivre pleinement.

Tout comme le quai avec ses deux portiques et ses deux navires remorqueurs, impatients d'accueillir des navires commerciaux, annoncés pour bientôt, pour montrer de quoi ils sont capables. En attendant, selon certaines indiscrétions, ils se contentent d'observer quelques bateaux de tourisme qui accostent à Kribi.