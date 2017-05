Après un second renvoi, le procès de Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement… Plus »

Je répète, l'argent de la cotisation spéciale a contribué à payer les vacations. Je me réjouis qu'avec peu de ressources je sois arrivé à tenir jusqu'à présent. Les vacations des 1er et 2e trimestres sont payées avec la compréhension de certains professeurs.

Nous avons rencontré le proviseur pour comprendre et il nous a fait savoir que l'argent ne suffisant pas pour organiser l'examen blanc, il a servi au payement des vacations à notre insu. Et il demande d'attendre la subvention de l'Etat qui ne vient pas. Ce sont toutes ces raisons qui ont conduit à la séquestration du proviseur le 26 avril dernier.

Et il n'y a pas de bilan par rapport à cette gestion. Nous avons lutté pour avoir certains professeurs qui manquaient. Et, lorsque nous manifestons, le proviseur souvent nous dit ceci : « Vous ne pouvez qu'aller en grève mais, vous ne pouvez rien changer ».

