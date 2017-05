La Caisse de solidarité du personnel des Editions « Le Pays » a organisé les 6 et 7 mai 2017, au Centre d'information des jeunes sur l'emploi et la formation (CIJEF) à Ouagadougou, une grande kermesse. Placée sous le parrainage du Directeur général des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou Bâkr Zida et le co-parrainage du Président directeur général du Groupe de presse Savane Fm, Boubacar Sidnaaba Zida, cette activité avait pour objectif d'offrir un cadre d'échanges, de communion et de partage aux travailleurs et surtout de leur permettre de renforcer les liens de solidarité. La cérémonie d'ouverture qui a connu la présence de nombreuses personnalités dont le premier conseiller de l'Ambassade de France au Burkina Faso, Nicolas Groper, a été riche en couleurs.

Le personnel des Editions « Le Pays » a, 48 heures durant, soit les 6 et 7 mai derniers, fraternisé et communié autour d'une grande kermesse dont l'ouverture a été riche en couleurs. En effet, en plus des allocutions, les invités ont eu droit à des prestations d'artistes-musiciens, permettant ainsi de découvrir les talents insoupçonnés de certains agents, en danse.

Selon la présidente du comité d'organisation, Marie Claire Kini, cet événement avait pour objectif, entre autres, de renforcer les liens de solidarité, de camaraderie et de fraternité entre les agents. Pour elle, c'est en offrant un environnement sain aux agents que ces derniers pourront s'épanouir et produire de bons résultats pour leur entreprise.

Et elle s'est dit convaincue que ces retrouvailles permettront aux travailleurs de s'épanouir d'autant plus que la musique qui adoucit les mœurs, a permis à certains d'entre eux, d'esquisser des pas de danse.

Il s'agit de belles mélodies qui leur ont été offertes par les artistes-musiciens Ben Carlos le Maréchal, Hod Fani et ZMO, à l'ouverture de la kermesse. Au menu de celle-ci, il y avait des mets africains tels que le gonré, le zamné, le tô bwa, etc.

Il y avait également des brochettes de Kaya, le porc au four, le mouton grillé, sans oublier la boisson fraîche ; la bière de mil, notamment le dolo bwa, était également au rendez-vous. La présidente du comité d'organisation n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance aux parrains qui ont accepté d'accompagner l'activité et aux partenaires dont SODIBO, YILMA et IAM, pour leurs soutiens.

Elle a aussi remercié le Fondateur des Editions « Le Pays », le DG, Me Bénéwendé Stanislas Sankara ainsi que tous ceux dont l'appui a permis la réussite de la kermesse. Pour sa part, le DG des Editions « Le Pays », Cheick Beldh'or Sigué, a loué l'initiative de la caisse de solidarité.

Maintenir le cap

Il s'est réjoui du souci des travailleurs de son entreprise de renforcer les liens de solidarité, de camaraderie et de fraternité entre eux. Pour lui, l'esprit est louable. Aussi les a-t-il encouragés à persévérer sur cette lancée et à maintenir le cap. M. Sigué a, par ailleurs, remercié l'ensemble des invités pour leur présence effective à la cérémonie d'ouverture.

A son avis, c'est un honneur, mais aussi un témoignage de solidarité, de fraternité, de confraternité et de camaraderie à l'égard des Editions « Le Pays ». Cheick Beldh'or Sigué a remercié l'ensemble des partenaires pour leur accompagnement.

Il n'a pas oublié les artistes-musiciens qui, a-t-il dit, ont bien voulu apporter leur touche à l'événement. Le parrain, Rabankhi Abou Bâkr Zida, DG des Editions Sidwaya, a aussi salué l'initiative du personnel des Editions « Le Pays ».

Il a révélé que c'est toujours un moment de fierté et d'émotion de se voir associer à toute initiative prise par les travailleurs du journal « Le Pays ». Et de rappeler que c'est au sein de ce grand Groupe de presse qu'il a fourbi en partie ses armes dans l'exercice du journalisme.

A l'en croire, il avait entrepris avec son formateur de terrain, le Fondateur des Editions « Le Pays », Boureima Jérémie Sigué, de constituer une famille entrepreneuriale au sein de laquelle « les relations humaines sont aussi importantes que les résultats qu'ils ambitionnent pour la croissance et l'expansion de l'entreprise pour laquelle ils œuvraient ».

« Plus d'une décennie après avoir quitté les Editions « Le Pays », je me réjouis que ces valeurs qui fondent aujourd'hui mes responsabilités à la tête des Editions « Sidwaya » restent d'actualité aux Editions « Le Pays », a-t-il soutenu.

De son point de vue, l'initiative de la caisse de solidarité s'inspire de la pure tradition africaine. M. Zida s'est dit heureux de constater que la caisse de solidarité qui était à un stade informel au moment de son passage aux Editions « Le Pays », a pris une nouvelle dimension et s'est donné de nouvelles ambitions.

Pour lui, au-delà des questions pécuniaires, la caisse de solidarité rappelle la nécessité de promouvoir les liens de fraternité et de partage pour l'humanité et « l'homme burkinabè » dans un monde de plus en plus déshumanisé par l'individualisme.

Un tremplin de cohésion sociale

L'élan de solidarité dont les travailleurs des Editions « Le Pays » ont fait montre, a-t-il souligné, est un tremplin de cohésion sociale, mais aussi un pari pour le rayonnement de l'entreprise qui les emploie.

Œuvrer dans un environnement solidaire, a-t-il indiqué, est gage de sérénité professionnelle, de succès et de prospérité pour les agents et pour l'entreprise. Il a donc exhorté les travailleurs à persévérer dans cette dynamique.

Votre trouvaille, a-t-il prophétisé, fera tache d'huile et amènera nos compatriotes à mieux appréhender la primauté de la solidarité dans leurs valeurs humaines, que ce soit en famille, en société ou en entreprise.

Il a prôné la solidarité en ces termes : « ensemble, nous serons forts et réussirons à déplacer des montagnes. Seuls, nous serons incapables et périrons à coup sûr». Après les différentes allocutions, les invités ont visité quelques stands avant de déguster certains mets.