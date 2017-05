Burkina Faso: Ziniare - Nana Tibo et ses camarades pour le retour de Blaise Compaoré

Après un second renvoi, le procès de Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement… Plus »

Pour lui, Blaise Compaoré a quitté le Burkina Faso parce qu'il aime son pays et lui a évité ainsi le sang et l'a même béni avant de s'envoler. Il a dit compter sur les bénédictions et les soutiens mêmes mystiques, pour l'aboutissement de son projet.

A ses dires, tout le monde reconnaît ce que Blaise Compaoré a fait pour ce pays. Il a ensuite demandé aux uns et aux autres d'être tolérants et souhaité le retour sans condition de l'ex-président Blaise Compaoré au Burkina.

C'est aux environs de 11h que la délégation, avec Nana Tibo en tête, est arrivée à Ziniaré. Après un regroupement sur un terrain de football à Guiloungou, secteur 5 de Ziniaré à environ 5 kilomètres du chef-lieu de la commune, c'est aux sons de klaxons et de sifflets avec un poster géant de Blaise Compaoré devant, que la délégation s'est rendue chez le Naam Yir Naaba, un chef de terre de Guiloungou âgé de plus de 80 ans.

