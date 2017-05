Ile Maurice: Emmanuel Macron élu président - Ce qu'en pensent les Mauriciens en France

Photo: RFI

Le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, 39 ans, a remporté, la présidentielle française face à sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen, dimanche 7 mai. Il est, ainsi, devenu le plus jeune président élu d'un pays profondément fracturé. Comment les Mauriciens en France vivent-ils ce changement?

Marie-Ginette Audebert, Poitiers

«Je suis très contente. Emmanuel Macron est jeune et semble être dynamique. Nous attendons des changements. Pour fêter sa victoire face à sa rivale Marine Le Pen nous avons sorti le champagne. L'ambiance était à la fête à Poitiers.»

Kevina Wydeelingum, Lyon

«C'est un ouf de soulagement. On est ravi que cette élection ait été différente de celle de Donald Trump en Amérique. 65% des gens sont rassurés que Macron ait remporté la présidentielle. Une joie partagée par la majorité de la population, surtout les étrangers. Personne n'adhérait aux idées de Marine Le Pen. Je suis très contente pour la France.»

Khalid Deojee, Strasbourg

«Comme à Maurice en 2014, c'était un vote contre Marine Le Pen et le Front National et pas pour Emmanuel Macron. Surtout les jeunes, ils étaient nombreux à contester l'élection de Le Pen. Du coup, pour eux, il fallait voter en masse pour que son adversaire soit élu. Mais honnêtement nous n'attendons pas grand-chose du nouveau président. Les jeunes étaient plus en faveur de Jean-Luc Melenchon. Ce sont ses idées qui rejoignaient le plus celles de la jeunesse.»

Christine Robette, Poitiers

«On est très contents. Pour nous et pour les émigrés qui vivent en France. C'est également une victoire pour ceux qui veulent venir étudier. Après on verra bien ce qu'il apportera à la France. Il a remporté les élections avec 65.5 % des voix, c'est extraordinaire. Nous sommes contents de la décision prise par les Français de ne pas voter pour Le Pen. Nous sommes tous en famille et nous sommes contents.»

Geraldine Arnold, Sarcelles

«J'ai voté pour Emmanuel Macron car je ne suis pas d'accord avec la politique de Marine Le Pen. Cette dernière voulait, notamment, déporter les étrangers. Je suis soulagée. J'espère que le nouveau président va régulariser la situation des sans-papiers, régler les problèmes de logement car il y a beaucoup d'employés qui sont malheureusement sans abris.»

Ornella Roussety, Toulouse

«Je n'ai pas voté car Emmanuel Macron 'kon zis so pos' et Marine Le Pen voulait chasser les étrangers du sol français. Mais, je suis quand même soulagée de ne pas avoir à retourner à Maurice. Le nouveau président avait dit qu'il allait œuvrer pour les étrangers, attendons voir ! Sinon, j'apprécie sa prise de position au chômage.»

Caroline Ganoac'h, Versailles

«J'ai voté pour Emmanuel Macron par défaut. Marine Le Pen est trop radicale. Les immigrés sont maintenant sauvés. J'espère que Macron fera mieux que François Hollande et qu'il réparera cette France qui va tellement mal. Que nos jeunes reprennent confiance !»