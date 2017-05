Cameroun: Foumban - Trois enfants meurent ensevelis

Après les constats d'usage effectués en présence du premier adjoint préfectoral de Foumban, Serge Lavy Nyo'o Nna, descendu sur les lieux en compagnie du substitut N°1 du procureur de la République près les tribunaux d'instances de Foumban et du Noun, Hibrahima Haladji, du commissaire de sécurité publique de Foumban et du commandant de compagnie de gendarmerie du Noun, les corps ont été remis à la famille pour inhumation. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Foumban.

On dénombre aussi dans ce drame un blessé grave du nom de Kadige Foupouapouognigni âgée de 16 ans et élève en classe de seconde au lycée bilingue de Foumban. Celle-ci a été admise aux urgences de l'hôpital de district de Foumban.

Il s'agit de Jamila Njoya Njoya âgée de 12 ans et élève en classe de 6e au lycée bilingue de Foumban, Amira Njoya âgée de 8 ans et élève en classe de CEI à l'école publique bilingue de Kounga, et enfin, Rabiatou Gnignipoutya, âgée de 9 ans et élève en classe de CEII à l'école publique bilingue de Kounga.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.