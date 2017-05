Cameroun: Change de clandestin - De hautes personnalités comme clients

Joël E., la trentaine sonnée et détenteur d'un Brevet d'études supérieures (BTS), envisage déjà à se convertir vers un métier plus noble. «Je ne m'imagine pas courir derrière les voitures des gens à quarante ans. Être à la fuite des policiers comme si j'étais un délinquant alors que je n'en suis pas un. Je pense m'investir ailleurs».

Le danger de l'activité, ils ne l'ignorent pas. Mais, ces monnayeurs de l'ombre pensent que les vrais criminels sont assis dans les bureaux et eux ne sont que des facilitateurs et des débrouillards bien évidemment.

La semaine dernière, le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, mettait en garde dans un communiqué les acteurs de cette activité qui prendrait de plus en plus de l'ampleur, selon ses propres termes: «La convention portant harmonisation de la réglementation bancaire définit la profession de banque, en incluant les opérations de change manuel dans le champ de couverture de cette profession.

De plus, il reconnaît que les bureaux de change agréés ne donnent pas toujours satisfaction aux clients en leur appliquant des taux de change en deçà. «Parfois, lorsqu'un client arrive à l'intérieur de l'hôtel pour changer son agent et que les prix qu'on lui propose sont très bas, en ce moment, il se retourne alors vers nous».

L'anonymat et la simplicité sont les premiers motifs évoqués par les acteurs de ces opérations. «Lorsqu'il m'arrive de vouloir convertir une monnaie, je me dirige toujours vers ces gens.

C'est un client connu des lieux. Le temps d'une quinzaine de minutes, le tour est joué. Les deux hommes en ont terminé. Le véhicule s'éloigne et Joël rejoint ses compagnons. L'homme vient de changer la somme de 500 dollars US, soit un peu plus de 300 000 francs CFA.

