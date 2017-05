Togo: Internet, outil de bonne gouvernance

Financée par l'Union européenne, la Cour des comptes vient de lancer une nouvelle version de son site web. Les utilisateurs pourront mieux comprendre la mission de cette institution et consulter l'ensemble des rapports (annuels et de contrôle).

Une rubrique actualités propose de l'information au quotidien sur le fonctionnement de la Cour.

'De nos jours, la bonne gouvernance dans le domaine des finances publiques fait l'objet, plus que par le passé, de l'attention de tous les acteurs de la vie publique, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Les exigences du citoyen en matière de bonne gouvernance et de reddition des comptes transparente et crédible deviennent de plus en plus affirmées et s'expriment publiquement', explique Jean Koffi Edoh, le premier président.

La Cour des comptes du Togo est chargée principalement de contrôler la régularité des comptes publics de l'État, des établissements publics et des entreprises publiques.

Elle informe le Parlement, le gouvernement et l'opinion publique sur la régularité des comptes. Sa création répond aux critères de bonne gouvernance.