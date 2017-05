Madagascar: Présidentielle française - Macron à 85,3% au pays

Après la fermeture des bureaux de vote à 19h, le comité de soutien d'Emmanuel Macron s'est donné rendez-vous au Café de la Gare. C'est dans une ambiance sereine et festive que les «marcheurs» à Madagascar ont attendu le compte à rebours annonçant le résultat officieux à 21 heures locales. Des applaudissements et des embrassades ont suivi l'apparition du portrait d'Emmanuel Macron avec un chiffre 65,5% sur l'écran prévu pour cet effet. «Nous sommes satisfaits des résultats. Avec ce score, il est avéré que les Français à l'étranger sont plus ouverts. Cela va donner une nouvellr dynamique à la France», se félicite Jean-Hervé Fraslin, délégué du candidat Macron.

