Afrique de l'Ouest: Région du Sahel - Circulation interdite la nuit dans quatre nouvelles localités

« La circulation des véhicules à quatre roues, des motos à deux roues, des tricycles et des vélos est formellement interdite dans la bande frontalière comprise entre la frontière du Mali et du Niger au Nord et la ligne délimitée par les localités de Titabé, de Seytenga, de Falangountou et de Tin-Akoff de 17 heures du soir à 6 heures du matin », indique le texte parvenu à Fasozine. La restriction frappe aussi les villes et villages situés dans cette bande aux mêmes horaires. Les ambulances elles doivent présenter un laisser-passer et un ordre de mission.

Certaines localités du nord avaient déjà fait l'objet de restriction de circuler après des cas d'attaques terroristes qui ont causé la mort de près de 80 personnes depuis le début de l'année 2016.