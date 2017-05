Burkina Faso: Des «samouraïs burkinabè» pour imposer la méthode Kaizen

C'est la résidence de l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso qui a servi de cadre pour la tenue de cette cérémonie d'installation officielle des membres du Conaka-BF.

Aux dires de Masato Futaishi, ambassadeur du Japon au Burkina Faso, ces hommes et femmes auront comme mission la vulgarisation du concept japonais Kaizen sur le sol burkinabè.

Pour Masato Futaishi, les valeurs prônées par Kaizen, ne sont pas étrangères à la culture burkinabè. En effet, « elles s'inscrivent parfaitement dans le socle culturel burkinabè et témoignent des similitudes entre les cultures de nos deux pays», fait-il remarquer, tout en précisant que ce concept est bien applicable dans tous les domaines de la vie. Pour ce qui est de son application au Burkina Faso, ont adhéré le monde de l'entreprise, le secteur de l'éducation, celui de la santé, ainsi que de l'administration centrale et des collectivités territoriales.

Fort de douze membres en son sein, le Conaka-BF, avec à sa tête le Larlé Naaba Tigré, aura pour mission d'entreprendre des actions pour que chacun puisse adopter et pratiquer Kaizen, ce qui permettra son extension au niveau de la communauté toute entière. Mesurant l'ampleur de la tâche qui leur a été assignée, le Larlé Naaba Tigré, en sa qualité de président national du comité dit « assumer ce rôle pour assurer cette amélioration continue (... ), en vue de du développement de notre pays et pour le mieux-être des populations. »

Véritable concept révolutionnaire qui a amené le Japon au rang des puissances mondiales, Kaizen signifie amélioration permanente et se pratique en observant cinq règles : ranger, ordonner, nettoyer, rendre propre et être discipliné. Bien qu'étant « facile à comprendre, ce concept est difficile à pratiquer, car c'est un combat quotidien et perpétuel », n'a pas manqué de souligner Masato Futaishi.

Par ailleurs, c'est conscient de ce poids qui dorénavant pèse sur ses épaules, que le président du Conaka-BF, a bien voulu rassurer les uns et les autres de son entière disponibilité ainsi que de celle de ses collaborateurs à faire de concept une réalité au Burkina Faso. « Je suis un homme de parole, je suis un homme d'action, en somme un samouraï burkinabè. Et je suis assuré d'avoir un bureau dynamique, avec qui nous vous promettons que très prochainement vous nous verrez sur le terrain de l'action », a affirmé le Larlé Naaba Tigré.

Le Conaka-BF, a été mis en place le 11 mars 2017, avec pour véritable mission d'être les ambassadeurs du Kaizen. Pour ce qui est de la vulgarisation du concept au Burkina Faso, il a été traduit en Mooré, Dioula et Fulfudé. Aussi, une chanson avec des élèves a été enregistrée pour véhiculer les valeurs défendues par Kaizen. Sa pratique contribuera au développement des capacités morales et intellectuelles de la personne qui l'applique. A l'échelle de la communauté, il crée une atmosphère agréable de socialisation et de conjugaison des efforts des populations pour la défense des intérêts communs. Au niveau de l'entreprise ou de l'institution, il implique une gestion axée sur les résultats, une gestion rationnelle des ressources.