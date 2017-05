Burkina Faso: Loumbila - Bientôt un centre de nutrition

Qui est Marisol Constanza et comment l'idée de Army of Kind a germé ?

Je suis médecin de profession, et très engagée dans mon église. En 2011, j'ai participé à des missions de terrain dans plusieurs parties du monde, et j'ai été touchée par ce que j'ai vu. La souffrance, la douleur, la misère des populations m'ont convaincu de continuer à travailler dans la médecine, mais en, donnant, en plus des soins, du réconfort comme la nourriture, l'eau aux pauvres. A quoi sert de soigner quelqu'un si c'est pour le laisser dans la faim et la soif ? Et c'est là que l'idée m'est venue, et je me suis demander « mais pourquoi ne pas en faire un projet ? ». J'ai donc pensé créer des projets qui profiteraient à la communauté entière pour les années et les générations à venir. Mon désir était d'aider à fournir des ressources aux communautés qui ont désespérément besoin d'aide. Army of the Kind est une ONG qui a été créé par l'Église de la nouvelle alliance de la vie en 2011, à Chicago. Avec la bénédiction de mon pasteur, j'ai intégré Army of the Kind (AOTK) avec pour mission de fournir des repas nutritionnelles, de l'eau potable, des produits médicaux et de l'éducation aux enfants vivants dans l'extrême pauvreté.

Que fera AOTK au Burkina Faso?

Army of the Kind prévoit travailler dans un village Loumbila. Ce village a besoin de beaucoup de choses. Si Dieu le veut, AOTK compte lancer trois projets à Loumbila. La première phase consistera à construire un centre de nutrition et trois salles de classe pour les ateliers. Le centre de nutrition répondra aux besoins des enfants dans la communauté. Nous allons commencer avec 50 enfants qui recevront un repas nutritif chaud par jour. Les ateliers seront utilisés pour enseigner aux femmes par la vidéo comment lire et écrire ainsi que des manières de faire des métiers qui peuvent être vendus pour un revenu pour leurs familles. Les salles de classe seront également utilisées pour enseigner aux enfants l'hygiène et la nutrition, parmi autres compétences à apprendre. La deuxième phase sera de construire une pharmacie, une clinique communautaire et une maternité afin que les femmes dans le village puissent accoucher dans un environnement sanitaire propice avec les soins appropriés. La troisième phase consistera à construire une église et des dortoirs où la communauté peut apprendre sur Dieu et Jésus et nos missionnaires ou stagiaires d'autres pays peuvent venir et rester dans la communauté à peu de frais. Ces missionnaires et stagiaires nous aideront dans nos projets en cours.

Dans combien de pays AOTK est-il planté?

Army of the Kind travaille actuellement dans trois autres pays. Nous avons un centre de nutrition et un orphelinat en République dominicaine où nous servons actuellement environ 130 enfants. Nous avons un centre de nutrition au Pérou qui sert actuellement environ 75 enfants. Nous avons également adopté un orphelinat en Haïti qui s'occupe de 20 enfants ayant des besoins particuliers.

Quelles est votre message pour le Burkina Faso?

Nous voulons que les Burkinabè sachent combien Dieu les aime. Sa faveur est sur ce pays. Nous sommes ravis de pouvoir faire un excellent travail au Burkina et nous sommes impatients de contribuer à changer la vie de nombreux enfants et personnes grâce à notre soutien et à nos projets. Tout pour la gloire de Dieu. Nous prions pour que vous vous joigniez à nous de toutes les manières possibles. Vous pouvez donner financièrement, ou en tant que bénévole, ou peut-être vous pouvez donner des articles pour nous aider à poursuivre notre travail. Quel que soit la nature de votre soutien sera le bienvenu. Merci de nous accueillir à bras ouverts.