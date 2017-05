Burkina Faso: Décentralisation - 17 785 logements des écoles remis aux collectivités territoriales

Après un second renvoi, le procès de Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement… Plus »

Quant à l'AMBF le principal bénéficiaire, son président a confié que ce transfert de patrimoine appelle de la part des maires beaucoup de responsabilités dans la gestion. Armand Roland Pierre Béouindé a rassuré qu'ils vont rapidement faire connaissance de l'état de ces infrastructures et planifier sa gestion et ses affectations, selon les besoins des enseignants.

Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a pour sa part remercié son collègue en charge de l'éducation pour ce geste qui est d'une importance capitale dans le processus de décentralisation. « Cette cérémonie témoigne de la volonté du gouvernement de respecter ses engagements et cela nous encourage à continuer dans ce processus de décentralisation qui doit pouvoir s'enrichir à chaque fois, par de tels actes », a-t-il soutenu.

Selon son premier responsable Jean Martin Coulibaly, cet acte qui se situe dans le cadre du transfert des ressources aux collectivités territoriales permettra de « résoudre le problème de non occupation de ces logements construits pour rapprocher les enseignants des écoles, de régler une équation au niveau de l'indemnité de logement, et de soutenir les communes dans le sens où cette gestion pourrait permettre d'acquérir d'autres ressources en les louant à un prix adéquat aux concernés ».

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.