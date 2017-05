Maroc: SM le Roi et le Président Hollande visitent l'IMA

Jack Lang : Un acte d'amitié qui marque une relation bilatérale d'exception

S.M le Roi Mohammed VI et le Président français François Hollande ont visité, samedi, l'exposition «Trésors de l'islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar» qui se tient à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris.

A cette occasion, le Souverain et le chef de l'Etat français, accompagnés du président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang ont effectué une tournée à travers les différentes parties de cette exposition qui propose un parcours en trois étapes : la diffusion de l'islam, les pratiques de la religion et «les arts de l'islam».

Cette exposition inédite est consacrée aux liens étroits, passés comme présents, tissés entre le monde arabo-musulman et l'Afrique subsaharienne.

Du Maroc au Sénégal, en passant par l'Ethiopie, le Kenya, le Mali et bien d'autres pays du continent, l'exposition retrace plusieurs siècles d'histoire à travers l'art et l'architecture.

La visite de l'exposition s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde de l'art, de la culture et de la politique.

Dans une déclaration faite à la MAP en l'occasion, le président de l'IMA a indiqué que cette visite constitue «un nouvel acte d'amitié qui marque la relation d'exception entre le Maroc et la France ».

«Nous sommes très heureux et très fiers de cette visite qui intervient à quelques jours seulement après la rencontre autour d'un déjeuner entre les deux chefs d'Etat à l'Elysée», a souligné Jack Lang en se disant «émerveillé par la connaissance intime par le Souverain de tous les arts».

«C'est un chef d'Etat éclairé, extraordinairement cultivé et profondément érudit qui encourage les artistes, les créateurs et les manifestations musicales», a-t-il ajouté, rappelant «les actions remarquables» du Souverain en faveur de la préservation du patrimoine culturel dans différentes villes du Royaume

«S.M le Roi est un homme de culture», a souligné le président de l'IMA, mettant l'accent sur les principaux projets culturels initiés par le Souverain dont les grands théâtres de Rabat et de Casablanca.

Il a relevé que l'exposition est dédiée à «un sujet qui constitue l'un des points forts de l'engagement international du Maroc, en l'occurrence l'Afrique», notant que S.M le Roi œuvre «avec force et détermination» depuis plusieurs années à nouer avec les pays africains des relations étroites.

«S.M le Roi accorde à l'Afrique une place légitime et importante», a-t-il poursuivi, rappelant les différents déplacements effectués par le Souverain dans le continent et le rôle du Maroc en tant que «carrefour et un pont entre l'Europe et l'Afrique et entre le Nord et le Sud».