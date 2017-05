Ile Maurice: Démarrage raté sous le capot des nouveaux autobus

La nouvelle a fait sourire. La cérémonie de lancement de trois autobus semi-low floor de la marque ANYUAN a pris deux heures de retard, le vendredi 28 avril. La raison : deux des trois véhicules ont connu des ennuis techniques. Lesquels ? Faut-il avoir peur de grimper à bord ? Réponses.

Après Rose-Hill Transport (RHT) et la Compagnie nationale de transport, c'est DWorld Motors Co Ltd, compagnie sise à Coromandel, qui a décidé d'importer des autobus «semi-low floor». Mais qu'en est-il de ce démarrage raté ?

Passons d'abord la première. Les autobus de la marque ANYUAN sont en fait plus respectueux de l'environnement, selon Sanjay Jugessur, patron de DWorld Motors Co Ltd. De plus, «li éna enn sistem, 'common rail direct injection', ki fer li fer sa lékonomi karbiran-la». Mais, «la particularité de ce bus, c'est que le moteur se trouve à l'avant, afin d'assurer un refroidissement facile».

«C'était la principale préoccupation de tous les propriétaires d'autobus privés car le fait que le moteur soit situé à l'arrière leur cause pas mal d'inconvénients.» D'autre part, le véhicule consomme ainsi consomme 25 litres sur 100 km, comparé à 32- 40 litres sur 100 km pour les bus dont le moteur se trouvent à l'arrière. Il dispose de 56 sièges ergonomiques.

C'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il des autobus qui sont tombés en panne ? Il faut savoir qu'il y avait plusieurs facteurs à prendre en compte ce jour-là. D'abord, il pleuvait. Ensuite, la route était bloquée à certains endroits à cause de la tenue du Salon de la maison, souligne Shakeel Joomun, le directeur général de DWorld Motors Co Ltd.

«Mais, croyant bien faire, notre escorte policière a indiqué à l'un des chauffeurs de rouler sur le gazon, au niveau du rond-point. L'asphalte et le rond-point en question n'étant pas du même niveau, les deux roues de l'autobus ont commencé à patiner dans la boue. C'est vrai que cela a causé un embouteillage. Nous avons dû faire appel à un remorqueur. Mais à aucun moment nous avons eu besoin d'une intervention technique ou mécanique.»

Quoi qu'il en soit, cinq autobus de la marque ont déjà trouvé preneurs. Ils desserviront plusieurs lignes, entre Curepipe et Mahébourg ou encore Sébastopol-Port-Louis, entre autres. Au total, 50 autobus débarqueront à Maurice d'ici la fin de l'année.