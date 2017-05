Congo-Kinshasa: Un mois d'attente

Après l'éviction de Jean-Claude Kazembe à Lubumbashi et Célestin Mbuyu à Kamina, deux… Plus »

C'est la preuve que Bruno Tshibala n'a pas eu les mains libres pour former son gouvernement dans le temps. C'est la Majorité présidentielle qui bat la mesure et tout le monde doit suivre la cadense. Tout se fait selon le diktat de la famille politique du Chef de l'État qui privilégie ses calculs politiciens en lieu et place de l'intérêt général.

En effet, le Premier ministre Bruno Tshibala a totalisé exactement un mois, hier dimanche 7 mai, depuis qu'il a été nommé par le président de la République pour former un gouvernement. Un mois d'attente d'un gouvernement, c'est un temps long, très long, quand on sait que la RDC se trouve dans une situation de crise multiforme où tout est urgent.

De même, les principaux indicateurs macroéconomiques de la RDC ne font que se dégrader en l'absence des mesures structurelles devant stabiliser et relancer l'économie nationale. La cohésion nationale devient un challenge difficile à conquérir dans un contexte où la nomination de l'actuel Premier ministre, Bruno Tshibala, a été une « entorse » à l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016.

L'insécurité dans l'espace Kasaï, dans le Tanganyika et dans les provinces de l'Est continue. Le pouvoir d'achat de l'écrasante majorité des Congolais ne fait que s'amenuiser sans qu'il n'y ait une perspective d'arrêter la descente aux enfers.

