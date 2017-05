Congo-Kinshasa: Tony Bolamba à Mbandaka et Jean Ilongo à Kisangani sur des chaises éjectables

S'appuyant sur son constat, ce collectif d'Ongs de la société civile de l'Equateur interpelle le président de la République qu'il invite à « garder un œil sur les préoccupations de la population de l'équateur et d'user de son pouvoir, pour éviter à cette province des situations catastrophiques dans l'avenir et à l'Assemblée provinciale de mettre en application l'exigence de la destitution du gouverneur, qui est le reflet de la volonté de la population ».

Ce regroupement d'organisations de la société civile de l'équateur, cite dans sa déclaration du 5 mai 2017 « la dégradation socio-économique caractérisée par la fermeture des certaines entreprises, causée par une certaine pression fiscale démesurée et diverses tracasseries des services de l'Etat, la marginalisation de la femme par la déchéance de madame la Vice-gouverneur de la province, une desserte en eau potable très défectueuse et 13 autres maux » causés par l'exécutif provincial.

D'autres devraient leur emboiter le pas. On parle notamment de Tony Bolamba à Mbandaka et Jean IlongoTokole à Kisangani. Les deux sont dans le viseur de leurs Assemblées provinciales respectives.

À ce jour, seuls les plus anciens tels que Ngoy Kasanji à Mbuji-Mayi, Julien Paluku à Goma, Tutu Salumu à Kindu, Marcellin Cishambo à Bukavu, Jacques Mbadu à Matadi et André Kimbuta à Kinshasa continuent encore à tenir. Mais ailleurs, notamment à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et à Kamina dans le Haut-Lomami, Jean-Claude Kazembe et Célestin Mbuyu n'ont pas pu résister à la furie de leurs Assemblées provinciales respectives. Les deux précités viennent d'être déchus de leur fonction à la suite d'une motion de défiance.

Après l'éviction de Jean-Claude Kazembe à Lubumbashi et Célestin Mbuyu à Kamina, deux gouverneurs de provinces sont dans le viseur, en attendant qu'une action soit lancée au niveau de leurs Assemblées provinciales respectives. Il s'agit de Tony Bolamba à Mbandaka et Jean Ilongo à Kisangani.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.