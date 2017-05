Congo-Kinshasa: Tensions dans le Kasaï - Une épine sous le pied de la MP

Face à la pression des Nations unies qui s'intensifie pour éclaircir les massacres en série dans le Grand Kasai ,dont celui de deux experts, et la menace d'exclusion de cette partie du pays du processus électoral, la MP est prise à son propre piège.

La tournure prise les événements n'était sûrement pas dans son schéma visant à obtenir l'organisation d'un référendum. Le retour de flammes se dessine de plus en plus et la tension créée au Kasai se révèle aujourd'hui être une épine sous le pied de la MP.

C'est un secret de polichinelle. Tout le monde est d'avis que les tensions qui rongent actuellement l'espace du Grand Kasaï sont la résultante d'une mauvaise politique menée à l'époque au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

Entre le respect des usages coutumiers et le souci d'asseoir l'autorité de l'État dans cet espace, Kinshasa, agissant via le ministère de l'Intérieur, a fait une mauvaise lecture des faits. Avec un peu de recul, la genèse de la situation de chaos née dans le Grand Kasaï se reconstitue peu à peu. Transposé sur le terrain du Kasaï, le phénomène Kamuina Nsapu trouve ses racines dans la gestion laxiste d'un ancien locataire du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Raison pour laquelle l'actuel vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Ramazani Shadary, a tenté de procéder au correctif. Un remplaçant du chef Kamuina Nsapu tué a été installé dans l'espoir d'atténuer les tensions mais, le remède tarde à apporter la solution.

À l'époque, avant que le phénomène Kamuina Nsapu ne s'étende sur tout le Grand Kasaï, la Majorité présidentielle pensait s'en saisir pour enfin légitimer son projet de referendum. Hélas ! Le phénomène Kamuina Nsapu impose en même temps à Kinshasa le devoir d'affirmer l'autorité de l'État par tous les moyens. Sans compter tous les dommages collatéraux nés d'un usage disproportionné de la force.

Un foyer de tensions de plus dans le pays, à côté du brasier de l'Est, était presqu'une aubaine pour la MP. Mais, la tournure des événements a imposé à la famille politique du chef de l'État de revoir profondément sa stratégie. Dans un premier temps, le nombre important de victimes des tensions récurrentes dans le Grand Kasaï qui se compte maintenant par milliers aussi bien dans les rangs des forces loyalistes que ceux des miliciens Kamuina Nsapu n'a pas été prévu dans le schéma de la MP. Pire, l'assassinat dans des conditions non encore élucidées de deux experts des Nations unies a pratiquement dérouté le schéma de la MP. Et les pressions exercées sur Kinshasa par la communauté internationale mettent la MP dans une mauvaise posture.

Dans le Grand Kasaï, la MP a créé une situation dont elle n'a plus le contrôle. C'est désormais une écharde dans sa peau. Et s'en débarrasser s'avère une tâche particulièrement difficile. Car, malgré toutes les tentatives de réconciliation, le problème reste entier. Dans le Grand Kasaï, on continue à tuer - au grand dam d'un pouvoir dépassé.

Les élections sans le Kasaï, une grave erreur

Avec l'enlisement des évènements du Grand Kasaï, le président de la Céni (Commission électorale nationale indépendante) a irrité récemment l'opinion nationale en évoquant l'idée d'écarter le Grand Kasaï du cycle électoral. Si la Céni n'a pas encore levé une option définitive, à la Centrale électorale, on n'exclut pas l'hypothèse de convoquer le corps électoral pour les prochains scrutins sans le Kasaï.

Sans surprise, les déclarations du président de la Céni ont suscité un levier de boucliers dans plusieurs états-majors politiques. Et dans l'espace Kasaï, on crie déjà à une trahison. Une seule question est sur toutes les lèvres : que vaudraient les élections sans le Kasaï ? À la Céni, on se sent presque dépité, au moment où dans le Grand Kasaï, la situation s'envenime sur le terrain. Malgré le calumet de la paix fumé dernièrement entre une faction de la milice Kamuina Nsapu et le gouvernement, les tensions sont loin de s'apaiser.

Le Grand Kasaï devient donc un vrai problème pour un processus électoral véritablement inclusif. Question coutumière au départ, le phénomène Kamuina Nsapu menace aujourd'hui la crédibilité du processus électoral tout entier. Dans ce quiproquo, la MP est dans le désarroi le plus total. Le Grand Kasaï complique sérieusement sa position. À l'extérieur, Kinshasa a sérieusement perdu sa crédibilité. C'est un pouvoir qui ne rassure pas. La mort atroce de deux experts de l'Onu et les massacres en série des civils ont terni son image. Dans le système des Nations unies, on n'écarte plus l'idée de saisir la Cour pénale internationale (CPI) pour faire toute la lumière sur ce qui se passe dans cette partie de la RDC.

En un mot comme en mille, la terre se dérobe sous les pieds de la MP. Ce n'est pas évident que la famille politique du chef de l'État s'en sorte sans laisser des plumes. L'affaire lui colle à la peau et l'empêchera de marcher sur la plante de ses pieds.Elle qui pensait se servir des tensions du Kasaï comme bouclier pour réaliser son plan de maintien au pouvoir, se rend à l'évidence que ses stratèges ont fait de faux calculs.