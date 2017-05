Cote d'Ivoire: 8e Jeux de la Francophonie - Abidjan s'apprête à accueillir les meilleurs artistes et sportifs

Près de 4000 jeunes artistes et sportifs venus des 84 États et gouvernements de la Francophonie se retrouveront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan pour prendre part aux VIIIe Jeux de la Francophonie.

Cette 8e édition placée sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence, aura pour mission de rassembler comme à son habitude la jeunesse, pour mieux renforcer les valeurs de la Francophonie, promouvoir la langue française, la paix et le développement à travers les rencontres et les échanges de jeunes francophones. Les sélections aux concours culturels et de création ont déjà été effectuées et les artistes sont connus dans les disciplines suivantes : hip hop, marionnettes géantes, jonglerie avec ballon (freestyle ball), peinture, sculpture-installation, chanson, contes et conteurs, danse de création, littérature (nouvelle), photographie, création pour le développement durable et création numérique.

Pour les compétitions sportives, les qualifications ont été réalisées pour le football, le basketball, le tennis de table et le cyclisme sur route. Les qualifications pour la lutte libre, la lutte africaine, le judo, l'athlétisme et handisport sont en cours. 4 000 participants, artistes et sportifs confondus, 3 000 bénévoles, 700 journalistes, 500 000 spectateurs et 500 millions de spectateurs sont attendus pour cet évènement.