Burkina Faso: Musique - Awa Melone signe son retour avec «Tama»

C'est en 2007 qu'elle s'est révélée au public burkinabè à travers son album «Plus d'amour».

Aujourd'hui, elle revient avec un deuxième opus intitulé «Tama» qui signifie en langue bambara «la marche». Pour Awa Bakayoko plus connue sous l'appellation d'Awa Melone, «c'est une façon de dire que je continue ma marche, mon aventure vers des lendemains meilleurs».

Enregistré à cheval entre trois studios, «Tama» a bénéficié du doigté magique de grands noms de la musique burkinabè tels que Sosthène Yaméogo, Bernard Yaméogo, Ulrich Ouédraogo etc. «Tama» est inspiré de la musique manding dans lequel l'artiste intègre des notes de bluz, de jazz, de funk et de RNB. Un mélange de sonorités qui à l'écoute, donne de la Word musique basée sur la basse et la percussion, instruments favoris de l'artiste. Ce sont entre autre des titres tels que «Doussou kassi», «Kanou gnongon», «Y kabré», «Tama» le titre éponyme qui a donné son nom à l'album, «Massinotè», «Toi et moi», «Toumalon», «S'Amuser»...

Deux collaborations figurent sur cet album avec Kassoum Coulibaly dans le titre «Toi et moi» et Greg le Burkimbila dans «s'Amuser». Dotée d'une voix suave, Awa Melone qui a fait ses armes dans les chœurs, auprès des artistes tels que Bêta Simon, Tiken Jah Fakoly, Fadal Dey du côté de la Côte d'Ivoire, compte imposer «Tama» sur l'échiquier musical national et international. Le travail de création et de production fini, il ne reste plus qu'aux mélomanes de consommer l'œuvre sans modération.