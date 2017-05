Guinée: La société Total Guinée prime ses meilleurs chauffeurs trimestriels !

La société d'hydrocarbures Total Guinée a primé 9 meilleurs chauffeurs, qui se sont fait distingués durant les mois de janvier, février et mars de l'année 2017. La remise des différents prix et satisfécits dénommé « Challenge Chauffeur », a eu lieu ce samedi 6 mai 2017 à l'hôtel Noom dans la commune de Kaloum. Cette rencontre a réuni des responsables de Total Guinée et ses partenaires ainsi que des chauffeurs lauréats.

Cette distinction décernée chaque trimestre vise à magnifier l'action de certains acteurs très importants dans l'organisation du transport au sein de cette société d'hydrocarbures qui dispose plus de 400 citernes. Cette récompense s'articule autour de l'auto conduite de ceux qui font moins de manquant et moins de violations des règles de conduite.

Selon le Directeur Général de cette compagnie pétrolière, Alpha Oumar Diallo : « cet évènement est très important pour Total Guinée. Car, il s'agit là de récompenser des chauffeurs et collaborateurs qui se sont distingués dans le domaine de la sécurité. Nous avons récompensé 9 chauffeurs dont 3 par mois ; ces chauffeurs se sont faits distingués par leurs comportements exemplaires en matière de sécurité automobile notamment, le respect de la vitesse, le respect du temps de conduire, bref, le respect de certaines règles qui ont été définies par Total. Après cette récompense nous attendons beaucoup plus résultats positifs, qu'il ait zéro mort sur les routes de Guinée pendant le transport d'hydrocarbures opéré par Total », a souhaité le Directeur Général.

De son côté, le président de l'Union des Transporteurs de l'hydrocarbure en Guinée, Elhadj Nana Kourouma a dit que des mesures sont placées par cette société pour éviter les accidents des camions citernes de Total Guinée : « chaque camion chez Total Guinée dispose d'une caméra de surveillance et d'un ordinateur pour des mesures de précautions en cas d'anomalies. Des mesures de sécurité qui sont accompagnées par des formations et des sensibilisations à l'endroit des chauffeurs ».

Pour lui, les chauffeurs et les patrons constituent un couple inséparable : « sans les chauffeurs, les patrons ne feront rien. Et sans les patrons les chauffeurs aussi ne feront rien. Donc, ils ne doivent rien faire sans nous et nous nous ne ferons rien sans eux. C'est pour cette raison que nous leur demandons de conduire avec prudence, car ils sont vulnérables sur la route. Pour nous, le meilleur chauffeur est celui qui prend son produit de point A et le dépose à un point B sans accident, ni manquant et sans incident. Avec cette méthode, chaque chauffeur aura à doubler son salaire à la fin de chaque mois », a-t-il rassuré.

Diallo Moussa Bailo, chauffeur à UMS est l'un des bénéficiaires de deux prix consécutifs (janvier/mars), il dévoile ici son secret de conduite et prodigue des conseils à ses collègues : « c'est grâce à la formation que Total Guinée m'a offerte que j'ai appliqué notamment les 4 clés de la bonne conduite. J'ai respecté le règlement, j'ai roulé avec prudence tout en respectant les règles édictées par les sociétés. Je demande à tous les chauffeurs de rouler comme moi pour pouvoir bénéficier d'une récompense ».

En plus des chauffeurs, des collaborateurs de Total Guinée ont eux aussi bénéficié des distinctions, pour les efforts fournis dans le cadre de la sensibilisation, de la securité des produits de cette compagnie.

La cérémonie a également connu la projection d'un film montrant un incident évité de justesse par un chauffeur de Total, grâce à sa vigilance et au respect des règles édictées. Au sein de cette société, la sécurité et l'éthique sont deux piliers essentiels sur lesquels Total Guinée mène ses activités. En tout cas, les responsables de total sont satisfaits de la prestation de leurs chauffeurs, qui "de plus en plus ils (chauffeurs) épousent la culture sécuritaire".

Avant le grand lot de fin d'année, d'autres chauffeurs seront primés au mois de juin prochain.