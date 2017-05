Ile Maurice: Repas dans les écoles ZEP - La coupe est pleine

Fort heureusement, il n'y a pas que des mécontents. Claren Baptiste, dont les deux fils fréquentent ces établissements, estime que le repas est convenable. «Mes enfants mangent de tout. Ce que l'école leur donne est très bon. Je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent», commente-t-elle. Depuis le début du programme, ses deux fils sont ravis et elle, en tant que maman, se réjouit de voir que ses enfants mangent des légumes. «Le repas a été bien pensé. C'est équilibré et chaque jour ils ont quelque chose de différent. En plus, ils ont le dessert.»

Cette grand-mère venue chercher son petit-fils à la sortie des classes lance d'un ton acide : «Li rétourn dipin-la lakaz tou lé zour. Pa bann manzé zanfan kapav manzé sa.» Son verdict ? Ces repas sont soit trop épicés, soit trop gras. De plus, comme d'autres, elle se demande pourquoi les enfants ont droit à du pain fourré alors que le ministère avait parlé de repas chauds. Le jour où nous l'avons rencontrée, le menu se composait de pain, de fromage et de carottes râpées. Que son petit-fils a boudé. «Comment voulez-vous qu'un enfant mange cela ? Parfwa gagn dipin tipwa... » Résultat : l'enfant ne mange que ce que ce qu'il ramène de la maison.

