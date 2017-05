Madagascar: « A voté !»

Dans le silence de cathédrale du bureau de vote, une personne sort du confessionnal -isoloir. « A voté !» le cri du président d'un jour rompt tout à coup le calme.

Dehors, la longue queue des électeurs observe la même gravité et tous attendent leurs tours pour effectuer leur devoir. Droit plutôt que devoir devrait-on dire, car à voir la sérénité de ceux qui sortent, il n'y a ni sentiment de soulagement de sortir d'un supplice ni celui de savourer la liberté d'un ex-prisonnier, mais une joie profonde de satisfaction d'avoir assouvi un besoin qui lui est cher et propre, réaliser sa conviction. Puis viennent les longs moments d'attente où se mêlent angoisses et espoirs. Au crépuscule, dans la pénombre, la sérénité et la gravité de la journée font place à un brouhaha de kermesse.

La décompte des voix, cependant se déroule dans le calme interrompu de cris de joie ou d'indignation selon les noms issus des urnes. Enfin, quand tout est bouclé, les commentaires vont bon train, pour certains qui expriment l'allégresse, pour d'autres, qui se murent dans un mutisme qui disent long sur leur déception, mais néanmoins l'espoir qu'ailleurs les choses se dénouent autrement qu'ici. Mais toujours est-il que tout le monde savoure et croit ce que l'on nomme la Démocratie.

Il en est ainsi d'un jour d'élection ordinaire chez nous. Sauf qu'ailleurs, les choses n'étant pas égales à part cela. La technologie, mais pas seulement, mais ce consensus virtuel qu'on appelle la confiance aux institutions font la différence, « le vox populi n'est pas le vox dei (de Dieu), mais le vox rei (du Roi)».

Le lecteur aura sûrement compris que ce qui a été écrit est une prélude à la Présidentielle française. Fait politique qui ne nous indiffère pas du fait de notre proximité historique, mais plus simplement parce que qu'au-delà de l'existence de plus de dix milles Franco-Malgaches, il ne faut pas oublier que toute famille malgache a un parent plus ou moins proche qui vit en France et qui subit les suites de cette élection. Election hors norme parce que les candidats ne font pas partie du clivage classique (gauche-droite) propre au système politique français.

L'échiquier ainsi bouleversé ne peut que changer le paysage de la société de l'Hexagone. Et si comme le présagent les sondages, le social-libéral pour les réformateurs ou libéral-social pour les conservateurs Emmanuel Macron l'emporte, les satisfactions seront toujours mi-figue mi-raisin. Question si dans une grille de mots-croisés si on vous demande de remplir une grille de quatre lettres avec comme indication « a donné une voix ». Réponse facile : « voté ou vo_é ? ».