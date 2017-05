Burkina Faso: Accroissement des recettes fiscales

La Direction générale des impôts (DGI) a tenu, du 2 au 5 mai à Koudougou, un atelier de formation au logiciel SINTAX au profit des directeurs centraux et régionaux. Financée par la Coopération suisse, la formation entre dans le cadre du renforcement des capacités des responsables des différentes structures de Ia DGI.

Se familiariser avec le Système intégré de la taxation (SINTAX). Tel a été l'objectif de la formation organisée par la Direction générale des impôts (DGI), du 2 au 3 mai 2017 à Koudougou. La session a concerné une quarantaine de participants répartis en deux groupes. Le premier a travaillé les 2 et 3 mai avant que le deuxième groupe ne prenne la relève les 4 et 5 mai. En rappel, c'est depuis 2009 que la DGI bénéficie d'un soutien sous forme de don de la Coopération suisse en vue du renforcement de ses capacités opérationnelles. A cet effet, un protocole d'accord consacre ainsi la mise en œuvre d'une première phase du projet Assistance technique et financière de la Coopération Suisse au profit de la Direction générale des impôts. Ce premier partenariat a permis le développement du logiciel de gestion intégrée des procédures fiscales, le Système intégré de taxation (SINTAX), et est arrivé à échéance le 31 décembre 2014. En vue de renforcer les acquis engrangés de la première phase, la Coopération suisse s'est engagée à poursuivre son appui qui s'est traduit par un protocole d'accord avec le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement signé le 12 mai 2016. C'est en exécution de cette activité que les sessions de formation ont été organisées au profit des responsables de structures de la DGI et ce, dans le but de leur permettre d'opérer des prises de décisions judicieuses dans l'exécution de leurs missions.

Accroître et assurer la sécurité des recettes

L'objectif principal de la formation est de former les directeurs et chefs de services centraux à l'utilisation efficace du logiciel SINTAX. Et de façon spécifique de familiariser les participants sur l'environnement de travail avec SINTAX; de permettre aux participants de maîtriser les manipulations et les fonctionnalités courantes de SINTAX et de réaliser des cas pratiques.

En procédant à l'ouverture des travaux des deux sessions, le directeur général des Impôts, Adama Badolo, a indiqué que SINTAX, ce logiciel de gestion des opérations fiscales est un excellent outil de travail pour ses services. En effet, c'est avec ce logiciel que les impôts reçoivent les déclaration, suivent les obligations de déclarations et de paiement. Par le biais du logiciel SINTAX, il est effectivement aisé de savoir et de suivre qui est venu ou qui n'est pas venu faire ses déclarations. C'est avec ce logiciel qu'on peut facilement faire les relances, aussi bien au niveau de ceux qui n'ont pas déclaré que ceux qui n'ont pas payé leurs impôts. En un mot, a soutenu le directeur général des Impôts, le logiciel SINTAX est hautement important pour l'administration fiscale, puisqu'il permet de faire toutes les opérations administratives, et cela facilite le travail des agents des impôts lorsqu'il s'agit d'effectuer des contrôles.

Et selon Adama Badolo, le logiciel objet de la formation va apporter aux services des Impôts un plus de par la transparence dans les opérations, la sécurisation des recettes, sans oublier qu'il décharge les agents des tâches administratives répétitives afin qu'ils puissent se consacrer aux tâches les plus expertes, notamment au contrôle fiscal. En somme, il va permettre d'accroître significativement le taux des recettes fiscales au Burkina Faso. A noter que la formation de Koudougou est spécifique en ce sens qu'elle est consacrée aux directeurs centraux et régionaux. Elle a été une tribune pour sensibiliser les directeurs qui sont chargés d'encadrer les agents pour qu'ils puissent suivre les différentes opérations.