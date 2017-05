Nigeria: L'UNICEF se félicite de la libération de 80 jeunes filles de Chibok enlevées par Boko Haram

L'agence onusienne s'est dite préoccupée du sort de milliers de femmes et d'enfants toujours retenus en captivité par Boko Haram et a réclamé des efforts accrus pour qu'ils puissent retrouver leurs familles.

"L'UNICEF appelle Boko Haram à mettre fin à toutes les violations graves contre les enfants, en particulier l'enlèvement d'enfants et les abus sexuels et le mariage forcé de jeunes filles", a dit la Représentante de l'UNICEF.

L'UNICEF s'est dit prêt à aider les autorités nigérianes à fournir un soutien psychosocial complet et d'autres services spécialisés nécessaires. "Nous allons aider à réunir les jeunes filles avec leurs familles et veiller à ce qu'elles puissent poursuivre leurs études dans un environnement sûr", a dit Mme Ironside.

"Cela fait chaud au coeur de savoir que ces jeunes filles retourneront dans leurs familles qui attendaient ce jour. Elles feront face à un long et difficile processus pour reconstruire leur vie après l'horreur et le traumatisme indescriptibles qu'elles ont subis aux mains de Boko Haram", a déclaré la Représentante par intérim de l'UNICEF au Nigéria, Pernille Ironside, dans un communiqué de presse.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) s'est félicité dimanche de la libération de plus de 80 jeunes filles de Chibok, au Nigéria, qui avaient été enlevées il y a plus de trois ans par le groupe extrémiste Boko Haram.

