Burkina Faso: Chempharm annonce une usine de production de médicaments génériques

Yves-Thibault De Silguy a déclaré être venu présenter les domaines de compétences de SOGEA SATOM au Premier ministre. « J'ai dit au Premier ministre que dans les conditions de transparence et de concurrence, nous souhaitions participer à la construction de routes, d'aéroports et de toutes autres infrastructures relevant de nos champs de compétences », a-t-il poursuivi. Selon Yves Thibault, le Premier ministre s'est intéressé aux nouvelles méthodes employées en matière de construction, de financement de projets dans le cadre des concessions, et de partenariat public/ privé.

C'est pourquoi nous souhaitons y contribuer à travers la production de médicaments de haute qualité respectant les normes de l'Organisation mondiale de la santé et à des prix accessibles », a-t-il confié. Selon M. Garg, les études techniques de faisabilité sont très avancées, il reste notamment à déterminer les médicaments prioritaires pour le Burkina Faso. Pour le directeur général de Chempharm, l'unité devrait être opérationnelle dans 15 mois si toutes les négociations avec les départements concernés se passent bien. Avant lui, Paul Kaba Thiéba s'est entretenu avec le vice-président de VINCI, Yves-Thibault De Silguy. Le groupe VINCI est présent au Burkina Faso à travers sa filiale SOGEA SATOM dans le secteur de la construction des routes et autres infrastructures.

Le directeur général de Chempharm, Rajnish Garg, est venu présenter au chef du gouvernement burkinabè, Paul Kaba Thiéba, l'état d'avancement de leur projet de construction d'une unité de production de médicaments génériques au Burkina Faso. Chempharm est un groupe indien spécialisé dans la construction d'usines de production de médicaments répondant aux standards internationaux. «Ce qui nous a encouragés à venir, c'est la vision et l'engagement du gouvernement à rendre les soins de santé gratuits pour les enfants et les femmes enceintes.

