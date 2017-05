Seychelles: Le Président Faure adresse ses vives félicitations au nouveau président de France

communiqué de presse

Le Président Danny Faure a adressé un message de félicitations à Monsieur Emmanuel MACRON, suite à son élection au deuxième tour des élections présidentielles qui ont eu lieu ce dimanche 7 mai en France.

Emmanuel Macron a été élu président de la République avec 66,06 % des voix, contre 33,94 % pour Marine Le Pen, du Front National. Le créateur et président du mouvement «En marche » devient ainsi à 39 ans le huitième et le plus jeune président de la Vème République.

«Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse opportunité d'adresser à votre Excellence et au peuple ami de France, au nom du peuple et du Gouvernement ainsi qu'en mon nom propre, nos très vives et sincères félicitations.

« En portant son choix sur votre personne, le peuple français rend un hommage mérité à vos éminentes qualités et marque par la même occasion son profond attachement aux principes républicains de sa devise 'liberté, égalité, fraternité', comme aux valeurs universelles d'accueil et d'ouverture à l'autre », a écrit le Président Faure dans son message.

Le Président Faure a aussi estimé dans son message qu'à travers cette élection le peuple français a voulu également témoigner au nouveau locataire de l'Elysée, « sa réelle volonté de poursuivre avec vous cette politique d'une France solidaire, tolérante et ouverte sur le monde. »

«Tout en vous exprimant mes sincères vœux de succès dans l'exécution du projet de société que vous avez conçu pour le bonheur de toutes les Françaises et de tous les Français, je voudrais également vous exprimer mon impatience de vous rencontrer afin de travailler de concert avec votre excellence, au raffermissement des excellentes relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays, dans l'esprit de confiance et d'intérêts partagés qui les caractérise », a ajouté le Président Faure, qui termine son message par ses « vœux ardents de bonne santé, de bonheur et de prospérité » au nouveau président et au peuple français.