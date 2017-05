Madagascar: Riana Andriamandavy VII - Convoqué à la Gendarmerie pour enquête

Le vice-président du Sénat a quitté la Grande Ile hier matin à 9 heures à destination de Guangzhou.

Comme sa présidente Fanirisoa Ernaivo l'avait annoncé, le Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) a effectivement porté plainte contre le sénateur Riana Andriamandavy VII. Il est reproché à ce dernier d'avoir proféré des menaces sur les réseaux sociaux contre le bureau du SMM. Lequel a dénoncé également les agissements du beau-frère de Claudine Razaimamonjy qui avait amené des gros bras pour caillasser le siège du Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) à Ambohibao lors de l'audition de la femme d'affaires. Des faits qualifiés d' « incitation à la révolte » par le Procureur général de la Cour d'Appel, Jacques Randrianasolo, qui avait d'ailleurs ordonné à la Gendarmerie de convoquer le sénateur Riana Andriamandavy VII pour enquête. Et ce, à travers un Soit Transmis (ST). Nuance avec IST (Interdiction de Sortie du Territoire) dont il ne fait pas encore l'objet. Ceci expliquant cela, on a appris de source proche de la Police de l'Air et des Frontières (PAF) que le Sénateur en question avait quitté librement le pays hier pour faire cap sur Guangzhou. En effet, le membre de la Chambre haute élu à Fianarantsoa sous les couleurs du parti HVM a quitté la Grande Ile hier matin à 9h à destination de la Chine. Est-ce pour échapper à une poursuite judiciaire ? En tout cas, il brillait par son absence à la soirée organisée samedi dernier au CEMES Soanierana par les natifs de la Haute Matsiatra dont il était auparavant le chef de Région. On ignore le motif de ce départ « précipité » à l'étranger alors que la session ordinaire du Parlement vient à peine de commencer. Reste à savoir également s'il osera revenir au pays pour répondre à la convocation de la Gendarmerie.

Immunité parlementaire. On croit savoir que la procédure de flagrant délit aurait été enclenchée. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de demander la levée de l'immunité parlementaire même si l'intéressé fait partie du Bureau permanent de la Chambre haute et même si cette dernière est actuellement en session ordinaire. Ce n'est pas le président du Sénat Honoré Rakotomanana qui avait enseigné à l'époque le Droit Pénal Spécial (DPS) et la Procédure pénale à l'Institut d'Etudes Judiciaires qui soutiendra le contraire. Sous peine de faire un ... flagrant « deux poids, deux mesures » par rapport au cas du sénateur Lylison René de Roland qui a été poursuivi et condamné à un an de prison ferme pour des faits nettement moins graves. L'affaire Riana Andriamandavy VII ne peut que mettre dans l'embarras le bureau permanent du Sénat qui traîne des pieds pour se prononcer sur la destitution ou non du sénateur MAPAR.

Séparation des pouvoirs. Pour l'heure, l'affaire reste au stade d'une convocation pour enquête. Une source judiciaire a d'ailleurs confirmé qu'aucun mandat d'arrêt n'a encore été lancé contre le sénateur Riana Andriamandavy VII. Joint au téléphone hier, un membre du bureau permanent du Sénat a fait savoir que pour le moment, Anosikely n'a pas encore été avisé de l'existence d'une poursuite judiciaire contre le leader du HVM Fianarantsoa. Cette source de laisser entendre que le Sénat n'envisage aucunement de faire blocage sur une éventuelle demande de levée d'immunité. « Il faut respecter la séparation des pouvoirs. La Justice doit faire son travail en toute indépendance », a-t-on martelé. Avant de rappeler au passage que « l'immunité parlementaire s'applique à des faits liés à l'exercice des fonctions parlementaires et non pas pour un délit de droit commun ». A travers cette déclaration, l'on pourrait croire que Riana Andriamandavy VII risque d'être lâché par ses pairs au Sénat. Histoire à suivre.