Madagascar: « Ho doria » - Inah met en avant l'éclectisme

Coup d'essai, coup de maître ! Vendredi dernier, celle qui s'est fait connaître grâce à ses collaborations avec Dadah Rabel et Poopy est définitivement sortie de l'ombre. « Ho doria », son premier album en solo, a marqué les mélomanes par sa diversité.

Si la mode musicale se résume aujourd'hui à une chanson faite à la va-vite, avec comme texte, en tout deux phrases et une mélodie avoisinant celle des comptines pour enfants pour que ça passe plus vite, Inah, elle, n'a pas voulu tomber dans la piège du succès facile et éphémère. Pas question de jouer la carte de la facilité et d'interpréter des morceaux que dans un an, voire moins, tout le monde aura oublié! Pour sortir son premier album, la chanteuse a d'ailleurs attendu plus d'une dizaine d'années. Une longue attente qui en valait incontestablement la peine. Ceux qui ont déjà entendu son nouvel album « Ho doria » ne diront pas le contraire. Et ceux qui ont assisté à son showcase au Café de la Gare vendredi dernier diront que les absents, cette fois-ci, avaient vraiment tort.

Eclectique. Avec son titre phare, un slow langoureux, avec des textes très bien pensés où il est bien évidemment question d'amour, Inah vient nous susurrer à l'oreille, se faisant « lover » par excellence. Car oui, on l'a toujours connue douce et romantique. Elle nous parle d'amour, avec une sensibilité poussée. Mais Inah, ce n'est pas seulement cette interprète qui fait le yoyo des rythmes et des sentiments ; qui a le pouvoir de nous émouvoir. C'est également une mélomane qui écoute du jazz et chante du country. Elle le prouve à travers des titres comme « Mila hery » ou encore « Samy tsara ».

« Tiako ny teniko ». De belles mélodies avec des arrangements bien étudiés : oui. Mais plus important encore : les textes. « J'accorde beaucoup d'importance à ce que racontent les chansons que je vais chanter ». Les titres composant « Ho doria » reflètent effectivement son amour pour la langue malgache. Elle le chante d'ailleurs haut et fort dans « Tiako ny teniko ». « Samy tsara » fait également part de cette passion pour le malgache. La chanson sert d'ailleurs d'au revoir. Un au revoir en toute poésie et en musique : « Mino izahay fa nahafinaritra anareo izay vita. Mifarana hatreo aloha ny seho ». Mais les fans ne devront pas s'en faire, un autre rendez-vous se prépare déjà.