Cameroun: La première défaite du régime Biya.

Pour ceux qui ont tendance à l'oublier, le pouvoir de Yaoundé doit en grande partie sa survie du fait de l'appui politique, diplomatique et militaire qu'il a reçu de la France depuis 1960. En 1992, c'est le soutien de François Mittterand à Paul Biya qui en grande partie bloque le départ de Biya fortement souhaité et activé par les Etats-Unis et la Grande Bretagne.

Emmanuel Macron avait 4 ans quand Paul Biya est devenu président de la République. Il n'est donc pas très au parfum du marigot de la françafrique. Le candidat du régime Biya aux élections présidentielle était Alain Juppé qui est un grand ami de Paul Biya et acteur de la francafrique. Battu aux primaires des Républicains, ils se sont rabattus sur Fillon qui d'ailleurs était récemment au Cameroun quand il était premier ministre de Sarkhozy. Vu l'élimination de Fillon, les paris se sont tournés vers le Pen car, il a existé une amitié entre les Le Pen et les Biya. D'ailleurs, Robert Bourgi a révélé cette semaine que des chefs d'Etat de l'Afrique Centrale ont envoyé des mallettes d'argent pour la candidate Marine Le Pen au second tour.

A Yaoundé, les progressistes du RDPC et du pouvoir, dans leur grande majorité étaient favorables à Emmanuel Macron. Or les faucons étaient pour Marine Le Pen. Depuis cette semaine, ils travaillent à prendre attache avec des gens ayant plus ou moins des contacts dans l'entourage de Emmanuel Macron.

Biya ne fera rien de majeur dans les prochaines semaines avant d'avoir une idée claire de l'équipe de Emmanuel Macron et les orientations qu'il compte donner à sa politique africaine.

Ceux qui vous ont dit que l'élection française n'intéressait pas les camerounais vous ont simplement menti. Le Cameroun et la France entretiennent plus de 100 ans d'histoire commune. L'arrivée du Général De Gaulle en France a accéléré les indépendances africaines. L'arrivée de Mitterrand, premier socialiste à prendre le pouvoir en France a joué un rôle dans le départ de Ahidjo. Nul ne peut savoir l'effet qu'aura l'arrivée de Emmanuel Macron qui est le plus jeune président de la 5ème République, 39 ans et celui qui a pris le pouvoir sans appartenir à la gauche ou la droite qui pilotent le jeu politique depuis 50 ans.