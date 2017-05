Cameroun: Opportunités - Camair-Co lance des formations des pilotes et mécaniciens

Dans la même veine, un concours interne et externe est également ouvert pour le recrutement et la formation initiale des jeunes mécaniciens avion. Pour postuler, il faut être de nationalité camerounaise, être âgé de 25 ans maximum. Pour les postes de mécaniciens systèmes avionique et structure, le candidat doit être titulaire d'un Baccalauréat (C, D, E, F1, F2, F3) + minimum dans les filières techniques.

La compagnie aérienne nationale Camair-Co vient de lancer un concours externe en vue du recrutement et la formation initiale des pilotes. Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité camerounaise, être âgé de 25 ans maximum, avoir satisfait à la visite médicale de sélection faite par le centre d'Expertise médicale aéronautique (Cema), être titulaire d'un Baccalauréat scientifique + 3 minimum et avoir une bonne maîtrise de l'anglais (lire, parler, écrire).

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.