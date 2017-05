Cameroun: Distinction - La Camerounaise Adelaïde Ngalle - Miano élue ambassadeur Afrique francophone de Women's Enterpreunership Day (Wed)

La femme d'affaires, et conseiller exécutif au Groupement inter patronal du Cameroun (Gicam), a été préférée à plusieurs autres candidates africaines, pour son dynamisme pour l'entreprenariat et le leadership féminins. C'était le 20 avril 2017 à New-York.

Présidente fondatrice de la Cameroon women business leaders (Cwbl), Adelaiide Ngalle-Miano, a été élue ambassadeur régional Afrique francophone de Wed, une organisation qui regroupe 144 pays à travers le monde. Celle-ci, apprend-on, a pour mission, de réunir les femmes entrepreneures, et partager les bonnes pratiques et expériences en matière de business. Pour ce qui est d'Adelaïde Ngalle-Miano, il lui revient en tant qu'ambassadeur régional Wed, de superviser le travail des ambassadeurs nationaux. Aller dans les universités francophones, installer des ambassadeurs qui travaillent à l'entrepreneuriat et au leadership des femmes.

« L'idée de créer la Cwbl, naît de l'idée d'injustice ou alors de résignation. Lorsque vous allez au Bénin, et voyez les merveilles de ces femmes qu'on appelle les Nana Benz, vous vous posez une infinité de questions sur le statu quo de la femme camerounaise en termes d'entrepreneuriat ou de leadership. Ces femmes-là dans leur pays, ont un mot à dire », confie Adelaïde Ngalle-Miano que Camer.be est allé rencontrer. Et de répondre : « chez nous (au Cameroun, Ndlr), c'est l'égoïsme et l'individualisme qui prévalent. Nous allons cotiser 20 millions FCFA pour appel à candidature relatif à un projet d'incubation de projets. Il y a des femmes porteuses de bons projets, mais il leur manque parfois 200 000 FCFA seulement pour démarrer, alors que le Cameroun est un pays potentiellement prospère où il est évident de se faire de l'argent ».

Propriétaire de plusieurs hôtels, dont celui derrière la polyclinique Soppo à Douala où elle a offert gratuitement un niveau qu'elle donnait en location à 3 millions FCFA le mois, pour la Cwbl, Adelaiide Ngalle-Miano, promet de former les femmes à la création et la gestion d'entreprises pendant un an. Déjà il y a quelques temps, la nouvelle ambassadrice régionale Web Afrique francophone, avait tenu un important conclave à l'entrepreneuriat, à l'université de Yaoundé 1. Ce dernier qui avait réuni plus de 700 étudiantes, avait pour but d'aider la femme nouvellement diplômée, à trouver un emploi.

Dans les jours à venir, la Cwbl qui incite à la production et à la consommation africaines, lancera ses activités au Cameroun après une conférence de presse quelques jours après le 20 Mai, a déjà signé 06 conventions avec plusieurs plateformes d'affaires, dont la Chambre de commerce du Cameroun. « Dans la région du Sud-ouest, nous avons signé une convention avec les Indiens. Ceux-ci nous vendent des machines de fabrication qui ne coûtent pas grand' chose. Et ces machines dédiées à la fabrication des trombones, craie, clous et jus de fruits, sont offertes aux femmes de l'Association dont nous rachetons le produit, et déduisons le prix d'achat de la machine sur la vente », explique avec un sourire lumineux, Adelaïde Ngalle-Miano qui compte rencontrer le ministre du Commerce dans les prochains jours.

Vivement qu'avec ses nouvelles fonctions d'ambassadeur Wed pour l'Afrique francophone, Adelaïde Ngalle-Miano, renforce davantge la conviction de la femme camerounaise en particulier, et de la femme africaine francophone, de son rôle et de sa capacité à jouer pas forcément les premiers rôles dans l'économie de son pays, mais un rôle important et imposant.