Cameroun: Les cops de Douala chez le gouverneur

L'évènement méritait le détour car depuis de nombreuses éditions, on savait le trophée de meilleure formation universitaire des jeux réservé aux élèves de l'institut national de la jeunesse et des sport INJS qui est comme son nom l'indique si bien une école spécialisée en sport mais pour l'Edition 2017 des jeux universitaires qui vient de se terminer à Bamenda, l'université de douala a contesté ce leadership et a terminé les jeux en tête du classement général par médailles après avoir remporté un total de 31 médailles donc 14 en OR , 12 en argent et 05 en bronze.

