Cameroun: Industrie culturelle - Les flops du concert des Kassav' au pays

Comprenez que nous sommes au travail, on essayera de faire le meilleur » bluffait alors l'équipe de Sa'ali Africa durant la campagne promotionnelle en octobre 2016. Au final rien. Pour éviter les représailles du public, c'est par un communiqué de presse du 30 avril 2017 que Freddy Etamé, le promoteur s'adresse au public. On peut lire : « tous ceux qui ont acheté un ticket pour assister à ces concerts seront remboursés ». Des lieux spécifiques sont indiqués pour l'opération de remboursement. Pour montrer une sorte de crédibilité, Sa'ali Africa annonce que « le bon déroulement des remboursements sera sous le contrôle de la ligue camerounaise des consommateurs ».

Tout comme le volet communication nationale et internationale sous la houlette de Consty Eka, Jakson Bozo'o pour une bonne synergie entre les collaborateurs de Paris et du Cameroun. Pour les organisateurs, il était question de célébrer sur les terres camerounaises, le 35ème anniversaire du groupe Kassav'. « Depuis 20 ans que les Kassav' ne sont pas revenus au Cameroun, tout le monde se souvient encore de leur ferveur musicale. Dans la mémoire, les belles mélodies de Jacob Desvarieux, de Jocelyne Beroard. 30 ans après, on a toujours besoin de les écouter. Leur retour aura beaucoup d'articulations, pleines de surprises sont prévues.

En plus du parrainage du Minac, il faut dire que le promoteur Sa'ali Africa avait aussi présenté la Fondation Chantal Biya comme un de ses partenaires de poids afin d'aguicher le public. Dans la longue liste des partenaires se trouvent aussi Baq. Travel Agency, le partenaire aérien, Stage Electrik, partenaire logistique, à A&F Interprise. Comme partenaire de la billetterie, l'équipe de Sa'ali Africa avait choisi Dovv Distribution, l'une des enseignes de supermarchés en vue dans les grandes villes que sont Douala et Yaoundé. Tout était donc beau aux yeux des mélomanes. Surtout que le standard du groupe La Falaise s'y ajoutait dans la liste des partenaires.

Le concert tant annoncé par grand affichage dans la ville de Yaoundé et à Douala, la place économique n'aura donc pas finalement lieu. Pour tous ces manquements, « Sa'ali Africa » s'excuse auprès du grand public mélomane camerounais » lit-on dans un communiqué de presse daté du 30 avril 2017. Il faut dire que les promoteurs « s'excusent » aussi auprès des certaines partenaires. A commencer par le ministère des Arts et de la culture (Minac).

Il n'y aura pas de troisième promesse pour le concert des Kassav' au Cameroun. Les promoteurs du groupe Sa'ali Africa sont dos au mur. Le premier rendez-vous du 20 et 22 décembre 2016 avait déjà été annulé. Même le 31 mars 2017, Freddy Etamé et son équipe n'ont pas réussi à assurer le déplacement du célèbre groupe antillais au Cameroun. Selon les informations obtenues à bonne source, Sa'ali Africa confesse un désaccord avec le producteur du groupe Kassav'.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.