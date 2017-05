Madagascar: Qui sont nos hommes politiques ? « Aujourd'hui, je trace ma route avec conviction »

Fetison Rakoto Andrianirina est l'invité du jour malgré le fait que ses apparitions médiatiques se fassent désormais rares. Personne n'a oublié celui qui était à la tête de la mouvance Ravalomanana durant la dernière transition, surtout qu'il devait - avec ses confrères - en payer le prix.

Fetison Rakoto Andrianirina est devenu, en l'espace de quelques années, un acteur de la vie politique malgache. Il est très actif dans la sphère politique par le biais de son parti, le Renouveau pour la Démocratie Sociale (RDS) - fondé en 2013 et d'obédience social-démocrate - qui est actuellement en plein... renouveau.

Foi et volonté. Agé de 54 ans, marié et père de 3 enfants - « que je n'ai pas vu grandir, regrette-il, mais je me rattrape actuellement » - l'homme est animé d'une volonté sans faille. « Mon projet politique à travers le RDS résume les convictions qui m'ont animé : le développement à travers la considération de la société toute entière ». Il n'est pas question, pour lui, de marcher sans la foi. « J'ai la foi chevillée au corps. Je crois en Dieu et aux capacités des Malgaches de progresser d'une manière durable », soutient Fetison, pour qui, la croyance revêt une place prépondérante. Pour preuve, il est très actif au niveau de l'église réformée d'Andravoahangy Fivavahana. Il a été parmi les membres fondateurs du « Hetsika Jesoa Kristy ho an'i Madagasikara (JKM). Mais il « croit » énormément aux valeurs de la Gauche. En coulisses, Fetison Rakoto Andrianirina est un bon vivant. « Pendant mes temps libres, je m'occupe de mes petits enfants. J'adore voyager et regarder un bon film. Mes plats préférés sont le rambonomby sy voanjo et le vorivorin-kena », décrit Fetison Rakoto Andrianirina.

Expériences politiques. Son parcours est loin de ressembler à un long fleuve tranquille. Il est surtout connu pour avoir épaulé, pendant un certain temps, l'ancien chef de l'Etat Marc Ravalomanana. Il a même été la figure de proue de la « mouvance ». Mais depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Il s'est lancé de nouveaux défis. « Je me suis totalement détaché du clan de l'ancien Président. Aujourd'hui, je trace ma route avec conviction », assume-t-il. S'il est entré dans la politique, « c'est pour assainir le milieu. Il n'y aura jamais de développement sans une instabilité politique. J'ai comme objectif de bâtir un Madagascar indépendant avec un peuple uni, prospère, fier et engagé », soutient-il. Pour lui, le respect de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance constitue le socle d'un Etat fort et prospère. Notons qu'il s'est d'ores et déjà présenté à la présidentielle de 2013 et a été crédité de 1,2% des voix.

Progressisme. Assainir le milieu politique, pour reprendre ses termes, ne le fait pas peur. D'ailleurs, c'est ce goût pour les défis qui l'a emmené à prendre les rênes du PSD (Parti Social Démocrate) en 2012, le parti historique même si l'expérience a tourné court. « Ce n'était pas un échec, mais une expérience enrichissante. Ce court passage à la tête du PSD m'a conforté dans mes certitudes que les valeurs du progressisme permettront de faire développer le pays. Et surtout, il faut aller au-delà des clivages ethniques instaurés dans notre pays », explique-t-il. Le chemin est encore long, mais il continue à cultiver ces germes de l'espoir. C'est peut-être un relent de ses études d'agroéconomie, auprès de l'école supérieure agronomique d'Ankatso. Il est également diplômé du CEFEB (Centre d'Etudes Economiques et Bancaires) Paris, une branche de l'AFD (Agence Française pour le Développement). Professionnellement, l'homme est administrateur de plusieurs sociétés intervenant dans les domaines de l'énergie, l'agriculture et les mines.