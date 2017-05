Cameroun: Affaire Fecafoot - La FIFA veut désamorcer la crise

Dans son adresse, la FIFA s'inquiète de la situation qui règne dans le football camerounais. « Il ressort de l'examen de ce dossier qu'il y a un risque de crise qui pourrait éclater à tout moment », peut-on lire dans la correspondance. Et d'ajouter plus loin que, « nous estimons nécessaire de prendre des mesures afin d'anticiper tout risque qui pourrait mettre en danger le bon fonctionnement de l'administration du football camerounais ». La FIFA espère ainsi débloquer la situation et permettre aux intervenants de reprendre « une collaboration indispensable ». L'instance dirigeante du football mondial avertie cependant qu'elle est prête à prendre ses responsabilités « si cela est nécessaire » et « imposera des mesures adéquates ».

La FIFA, la FECAFOOT et les responsables des clubs Etoile filante de Garoua (Abdouraman Hamadou), Bandjoun FC (Joseph Antoine Bell), Ngaoundéré FC (Nkou Mvondo), Jeunesse Star (Akoe Domingo) et Authentic FC (John Balog) devraient ainsi se retrouver autour d'une table pour négocier une sortie de crise.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.