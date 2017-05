Madagascar: Kick-Boxing - Les Malgaches trop forts pour les Réunionnais

Montée en puissance. Les autres représentants de l'île sœur n'ont pas été non plus à la fête notamment Nassibou mise à mal par une fougueuse Anita chez les moins de 52 kg.

Pari tenu pour Madagascar qui a remporté tous les combats l'opposant aux kick-boxeurs réunionnais. C'était samedi dans un Palais des Sports chauffé à blanc par un public admirable et une ambiance savamment entretenue par un DJ de service et l'inégalable Gothlieb.

Cent pour cent de réussite pour Lion Force et ses matches de défi de samedi au Palais des Sports. Enfin presque car on ne peut pas taire les sièges vides malgré un spectacle de toute beauté sanctionné par les victoires malgaches.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.