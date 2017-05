Madagascar: Concert - Dah'Mama et Zazaraha se retrouvent à l'AFT !

Un nouveau parfum de fête à l'AFT Andavamamba ! Ce vendredi 12 mai, Dah'Mama et Zazaraha vont s'y relayer.

Une grande première pour les deux artistes ! C'est effectivement la première fois que l'interprète de « Tompon'ny lakile » et la bande à Rija vont se retrouver sur la même scène. Plus connu dans le milieu de la musique tropicale, Dah'Mama, a toujours partagé l'affiche avec des artistes qui jouent dans le même registre qu'elle. Evoluant dans la world music, Zazaraha est plus intégré dans un tout autre milieu artistique. Cette fois cependant, les deux artistes vont être réunis sur la scène de l'AFT.

Parcours. De son vrai nom Elda Narijaona, Dah'Mama doit son parcours artistique à diverses rencontres parmi lesquelles celle avec Olombelo Ricky. En 2004, il repère la potentialité vocale de la jeune femme et l'initie au chant. En 2006, avec la sortie de son album « Tonton sôla », Dah'Mama sort de l'anonymat. En 2008, dans son deuxième album « Plaisir sans faute » Dah'Mama offre un nouveau style, une musique plus tropicale, puissante et rythmée. De 2006 à 2008, elle participe aux trois éditions successives du festival Donia à Nosy-Be et a également déjà effectué plusieurs tournées à Madagascar, en France, à La Réunion et à Mayotte.

Originaire de Fianarantsoa, le groupe Zazaraha a été fondé en 2014. Il s'est fait connaître en participant à différentes éditions du festival Angaredona. Zahara dont la musique peut être qualifiée de « musique du monde » s'est déjà produit sur plusieurs scènes en provinces notamment à Fianarantsoa, Moramanga et Tamatave.