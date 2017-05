Algérie: Le FLN se dit "grandement satisfait" du climat "de sécurité et de sérénité" ayant marqué les législatives du 4 mai

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a exprimé dimanche "sa grande satisfaction" quant au climat "de sécurité et de sérénité" ayant marqué les législatives, mettant en avant la bonne organisation assurée par l'Etat pour la réussite de ce scrutin.

Dans un communiqué ayant sanctionné la réunion de son Bureau politique présidée par le secrétaire général, Djamel Ould Abbes, le parti s'est dit "grandement satisfait du climat de sécurité et de sérénité ayant marqué les législatives du 4 mai 2017 à travers l'ensemble du territoire national grâce aux efforts déployés par l'Armée Nationale Populaire (ANP) et les différents corps de sécurité et la bonne organisation assurée par l'Etat".

Rendant hommage aux "citoyens qui se sont rendus en masse aux bureaux de vote à travers l'ensemble du territoire national, notamment après que le président de la République ait accompli son devoir électoral", le FLN a relevé que cette action "témoigne de la prise de conscience du peuple algérien quant à ses responsabilités".

Cette prise de conscience "témoigne du patriotisme du peuple algérien qui est une réponse aux partisans du boycott et aux faux calculs", a affirmé le FLN.

Après avoir adressé "ses sincères remerciements au peuple algérien", le parti a salué "tous les hommes de l'Etat ayant veillé à réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de ce rendez-vous" ainsi que la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) qui a

"scrupuleusement veillé à la régularité et à la transparence de l'opération, et ce de l'aveu des observateurs internationaux".

Par ailleurs, le Bureau politique du parti a adressé "ses remerciements, les plus sincères, à tous les militants pour leurs efforts pour la défense du choix de la stabilité, la continuité, la sécurité et le développement de l'Algérie et pour leur contribution dans la large victoire du parti à travers tout le pays".

Le FLN a saisi l'occasion pour saluer " le rôle joué par les médias avec professionnalisme, au service de la patrie, en accomplissant la noble mission de journaliste ainsi qu'en s'acquittant efficacement d'un rôle de sensibilisation et de mobilisation au service de l'Algérie".

Le parti estime que "cette victoire est celle de l'Algérie, pour sa stabilité et son développement et sa prospérité, pour le renforcement de sa place dans les fora internationaux, pour une Algérie digne sous la direction éclairée du Président de la république, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, président du parti."

Le parti du Front de libération nationale " aspire à s'acquitter de son rôle pionnier, à travers une participation active et positive, aux côtés du président de la République", affirmant à cet égard, " sa détermination renouvelée et sa pleine disposition pour la mise en oeuvre du programme ambitieux du Président Bouteflika", conclu le communiqué.